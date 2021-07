Vacanze in Italia tra rincari e Green Pass obbligatorio: le strategie delle Regioni per attrarre i turisti

La variante Delta spinge le vacanze in Italia. La maggior parte degli italiani, infatti, anche per questa estate hanno deciso di restare in patria per le ferie e rinunciare all’estero a causa della situazione precaria causata dalla variante indiana. L’aumento dei contagi in molti paesi, ma anche l’allarme della Farnesina e il timore di quarantene all’estero, hanno spinto i connazionali a rimanere in Italia, anche se aumentano i prezzi delle strutture ricettive, delle spiagge e di tanti altri servizi legati al turismo.

Vacanze ad agosto tra allarme variante Delta e rincari

Secondo Unione Nazionale Consumatori, tra luglio e agosto, il rischio di rincari è concreto soprattutto per quanto riguarda il noleggio auto, i voli nazionali ma anche villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù, così come i pacchetti turistici nazionali, musei, parchi e giardini , il trasporto ferroviario passeggeri, ma anche benzina e lettini e ombrelloni.

Le promozioni e gli sconti delle Regioni per attirare turisti

Da un lato, quindi, la variante Delta che blocca i viaggi degli italiani verso l’estero, dall’altro i costi alti per le vacanze in Italia che sembrano sfiduciare chi vuole partire. Ecco perché alcune Regioni hanno attivato delle promozioni per attrarre i turisti. Ad esempio, in Sicilia è attiva la promozione “See Sicily” promossa dalla Regione: se si prenotano due notti, la terza è in regalo più un servizio turistico da scegliere come un tour guidato o un’immersione. Prossimamente saranno disponibili anche sconti sui voli e luoghi della cultura.

Anche il Lazio cerca di attrarre turisti con la promozione “Più notti più sogni”, che prevede una notte in più, con una prenotazione di tre, e due notti prenotandone cinque. In Liguria, è attiva la promozione “Cogli l’attimo”, che include una notte gratis per ogni notte prenotata e un City Pass di 48 ore in cui sarà possibile usare i mezzi pubblici gratis. La Toscana è attiva con l’iniziativa “Firenze insolita? Meglio con la guida!”, che prevede 55 visite gratis mentre in Piemonte, prenotando tre notti nelle struttura convenzionata se ne pagherà solo una.

Il voucher sarà valido fino al 30 giugno del 2022. In Lombardia, invece, sono previsti sconti per chi soggiorna nei laghi lombardi: sconti fino al 15% per chi alloggia tre notti sul lago di Como o lago Maggiore.

