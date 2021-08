Vacanze a Ferragosto 2021 in Italia: le mete low cost al mare e in montagna da prenotare last minute

Le incertezze legate alla pandemia e soprattutto alla nuova variante Delta, hanno spinto molti italiani ad organizzare all’ultimo momento le vacanze estive. Quando si parla di Ferragosto poi, non è sempre facile trovare mete low cost e sopratutto posto.

Mete low cost per vacanze a Ferragosto al mare

Ma quali sono le mete low cost per vacanze a Ferragosto da prenotare anche last minute? Sicuramente il segreto è scegliere zone e località meno popolari, dove è più facile trovare posto. In Calabria, ad esempio, la zona di Scalea è abbastanza economica, così come Isola di Capo Rizzuto. Sulla costa adriatica si trovano ottime occasioni anche in Abruzzo, tra Silvi, Martinsicuro, Montesilvano e Alba Adriatica oppure salendo nelle Marche nella zona di Civitanova Marche e Grottammare e in Emilia Romagna la zona dei lidi ferraresi meno cari rispetto a Rimini e Riccione. In Veneto, invece, Chioggia o la zona di Rosolina possono essere un buon compromesso. Nella blasonata Toscana, alcune mete low cost al mare sono San Vincenzo, nella provincia di Livorno o la zona a Sud rispetto a Viareggio.

In Sardegna sarebbe meglio cercare nella penisola del Sinis, vicino Oristano oppure Teulada, Pula e Chia lungo la costa sud occidentale. In Sicilia prezzi abbordabili lungo la costa trapanese. Altre mete low cost per chi vuole andare al mare sono Maratea in Basilicata, San Mauro La Bruca, in provincia di Salerno, Rodi Garganico, in Puglia.

Mete economiche in montagna

Per chi preferisce la montagna a Ferragosto, tra le destinazioni low cost troviamo Campitello Matese, in Molise, il Parco Nazionale D’Abruzzo, tra Villetta Barrea e Scanno, le Dolomiti Lucane, tra Castelmezzano e Pietrapertosa e i Monti Sibillini nelle Marche.

E ancora più a Nord, l’Altopiano di Asiago in Veneto, San Martino in Badia, in Alto Adige, Coredo nella Val di Non in Trentino, la Val Venosta, in Alto Adige, Comano, nel Parco Naturale Adamello Brenta, Cervinia, in Valle D’Aosta e Macugnaga in Piemonte.

Vedi anche: Rincari prezzi benzina e diesel per l’estate 2021: nuovi aumenti record per i carburanti in vista delle vacanze

[email protected]