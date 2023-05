Vacanze estate 2023, quali regioni hanno lanciato bonus per i turisti

Le vacanze di quest’anno saranno più care, questo è un dato di fatto ormai. Tutta colpa dell’inflazione, che porterà la spesa per le prossime ferie estive a un livello molto più alto rispetto a quanto le famiglie italiane erano abituate negli ultimi anni. Ad oggi il governo Meloni non ha predisposto un bonus come quello che nella prima estate del Covid aveva introdotto l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte per incentivare le partenze degli italiani. E’ comunque possibile usufruire di tutta una serie di misure messe a disposizione dalle Regioni per tutte le famiglie.

Nella stragrande maggioranza dei casi sono misure finalizzate a incentivare il turismo anche nei mesi in cui l’affluenza dei turisti è più bassa rispetto che in estate. In altri casi, invece, sono vere e proprie agevolazioni statali di cui possono usufruire soltanto poche persone. Tra queste anche chi è in possesso della Carta nazionale giovani.

See Sicily: gli sconti offerti dalla Regione Sicilia

See Sicily è la promozione lanciata dalla Regione Sicilia per convincere il maggior numero di persone a preferire una vacanza nel territorio siculo. La promo prevede sconti sia sul soggiorno che sul viaggio. Nello specifico, i turisti che scelgono di soggiornare in Sicilia per almeno tre notti, beneficiano di 1 pernottamento gratuito per 3 notti di soggiorno. Il limite è fissato a 2 pernottamenti gratuiti se le notti di soggiorno sono 6. A questo si aggiunge il 50% di sconto del biglietto, ma solo per voli nazionali, internazionali, aliscafi e navi. Lo sconto, non utilizzabile nei mesi di luglio e agosto, è pari a un massimo di 100 euro per biglietto. Cifra che raggiunge i 200 euro in caso di voli internazionali.

Voucher Vacanza della Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha scelto di regalare dei voucher vacanza del valore del 50% del prezzo del soggiorno. Ciò significa che se una famiglia sceglie di trascorrere quattro notti in una struttura ricettiva, ne pagherà soltanto due. Per usufruire del voucher è necessario però completare la vacanza entro il 30 giugno. In aggiunta a ciò anche un voucher esperienza con uno sconto fino al 50% sui servizi per la vacanza.

Sconti anche in Abruzzo

Il voucher vacanza messo a disposizione dalla Regione Abruzzo vuole incentivare l’arrivo dei turisti anche durante la bassa stagione. Sono previsti sconti per tutti coloro che scelgono di organizzare una vacanza tra il 7 gennaio e il 15 gennaio e tra il 1° ottobre e 21 dicembre. Lo sconto è previsto solo per chi viaggia insieme a un gruppo di almeno 25 persone. Insomma, chi sogna di andare in vacanza senza lasciarsi sopraffare dai rincari, può usare i bonus vacanza che sicuramente danno una mano a spendere meno ma anche a scoprire le bellezze italiane.

Vacanze estate 2023, quali regioni hanno lanciato bonus per i turisti

