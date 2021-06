Vacanze estate 2021: come organizzarle in base al sistema a colori Ue

Come organizzare le vacanze dell’estate 2021? Oltre a tenere a mente la lista dei paesi in cui è possibile andare controllando periodicamente il sito Viaggiaresicuri della Farnesina, è importante considerare anche le fasce di colore europee decise dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che indicano dove gli spostamenti sono liberi verso determinate aree.

Le zone a colori per organizzare le vacanze dell’estate 2021

Anche l’Italia ha una regione in zona verde, si tratta del Molise. In base al sistema a colori proposto il verde indica che il rischio è molto basso. Va infatti considerato che in alcuni paesi come la Croazia, al momento, per entrare si terrà conto anche del colore del paese da cui proviene il turista. Per determinare la fascia di colore europea si tiene conto del numero di nuovi contagi segnalati ogni 100mila abitanti, del tasso di positività ai test e del numero di test effettuati ogni 100mila abitanti.

In particolare, sono 5 le fasce di colore stabilite dall’Europa:

-La zona verde è quella con meno di 25 casi positivi ogni 100mila abitanti e un tasso di positività sotto al 4%

-La zona arancione con meno di 50 casi positivi ogni 100mila abitanti e il tasso di positività al 4% o maggiore

-La zona rossa dove i positivi sono compresi tra 50 e 150 ogni 100mila abitanti e il tasso di positività è maggiore del 4% o il numero di positivi è tra 150 e 500 casi ogni 100mila abitanti.

-La zona rosso scuro, dove i casi sono più di 500 ogni 100mila abitanti

-La zona grigia, se i dati non sono chiari o se i test sono meno di 300 ogni 100mila abitanti.

In linea generale vengono sconsigliati i viaggi nelle zone rosso e rosso scuro, anche se ogni paese organizza le regole in autonomia.

Zone rosse europee

In alternativa i paesi possono richiedere un’autocertificazione per spostarsi.

Attualmente, in merito all’Italia l’unica regione verde è il Molise, il resto del paese è in arancione, mentre in rosso sono ancora Basilicata, Calabria e Valle D’Aosta.

Per quanto riguarda gli altri paesi europei ad essere verdi quasi totalmente sono Islanda e Malta così come la Finlandia. Sono verdi anche due regioni della Polonia e della Romania. Ancora in zona rossa europea Belgio, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovenia e molte regioni di Croazia, Francia, Grecia e Spagna. Va però detto che il sistema viene aggiornato ogni 15 giorni.

