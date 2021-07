Vacanze Covid-free in Italia con variante Delta: le Regioni con meno contagi

Nonostante la campagna vaccinale in corsa, le minori restrizioni grazie alla zona bianca e il Green Pass, che permette di viaggiare e spostarsi con più libertà, la variante Delta sta nuovamente allarmando il mondo e anche le vacanze degli italiani, che si apprestano a partire per le ferie. Dove fare quindi vacanze covid-free?

Vacanze covid-free in Italia sicure anche con la variante Delta?

Secondo i primi report, anche per l’estate 2021 i connazionali passeranno le ferie in Italia e solo una piccola parte ha già deciso di andare all’estero. Il motivo è legato alle incertezze sulla pandemia e ora anche la variante Delta. Chi vuole rimanere in vacanza in Italia in ogni caso, e magari non ha ancora prenotato, vorrebbe sapere quali sono le Regioni con meno contagi. In base ai dati pubblicati dal Ministero della Salute al 30 giugno, alcune Regioni sembrano mostrare una percentuale di contagi molto inferiori rispetto ad altre. E’ anche vero che la situazione è in continuo mutamento a causa delle varianti Delta e Delta Plus, che ormai stanno ampiamente circolando anche in Italia.

Le Regioni con meno contagi

Al momento tutte le Regioni italiane si trovano in zona bianca e sotto la soglia di 50 casi su 100mila abitanti. I dati sono confortanti ma va appunto ricordato che essendo in continuo mutamento a causa della variante Delta, questi possono cambiare di settimana in settimana. In base ai dati del 30 giugno, solo Sardegna e Puglia segnalano una allerta di resilienza. In base ai dati del 6 luglio forniti dai bollettini regionali, risulta che anche Liguria e Basilicata hanno pochissimi contagi. Per tutte le altre regioni, invece, la situazione è più o meno simile.

Nessuna presenta criticità e al momento tutte rimangono in zona bianca.

Anche le isole italiane come le Tremiti, le Eolie, Lampedusa, Capri e Ischia, Procida, isola del Giglio e Giannutri risultano praticamente covid-free anche grazie alla campagna vaccinale di maggio per gli abitanti.

In ogni caso, prima di organizzare, per chi non l’avesse ancora fatto, è sempre bene controllare la situazione epidemiologica e la presenza o meno dei focolai. La speranza è che la situazione non peggiori come successo in Gran Bretagna e in Spagna, dove a causa del boom di contagi si stanno studiando delle restrizioni in Catalogna.

