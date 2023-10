Altro che semplice momento di evasione. Un nuovo studio indica che le vacanze 2024 diventeranno un vero e proprio stile di vita. Lo studio ci dice che il trend sta cambiando e che già dal prossimo anno viaggeremo per una vera e propria esigenza vitale. Ma cosa si intende precisamente? Scopriamolo insieme cercando di capire cosa afferma tale ricerca.

Viaggiare per vivere meglio

La nuova ricerca ci arriva da Booking e afferma che il trend del turismo sta profondamente cambiando, con ripercussioni che si verificheranno già nel prossimo anno.

Le vacanze 2024 saranno all’insegna del benessere, come sempre, ma anche alla riscoperta di sé stessi, cercando di conoscersi meglio e allo stesso tempo conoscere di più il mondo che ci circonda. Tale indagine infatti ci svela che i turisti hanno bisogno di fare esperienze innovative e ricche di nuovi stimoli, proprio per fare del proprio viaggio un’esperienza unica e intensa, capace di rimettere il proprio essere al centro dell’universo. L’inchiesta ha infatti rivelato che tra le stravaganze dei vacanzieri c’è quella di trasformarsi in un’altra. Come se vivere una vacanza non significhi soltanto incontrare nuovi luoghi, ma anche diventare qualcosa di completamente altro dal sé quotidiano.

Il 30% degli intervistati, infatti, ha affermato di voler viaggiare per incontrare nuove amicizie e raccontare così delle storie di fantasia sulla propria vita. Racconti che gli permetteranno di sembrare diverso agli occhi degli altri, così da trasformarsi davvero in un nuovo individuo. Sempre tra le stravaganze, anche se decisamente meno bizzarra, c’è quella di partire senza pianificare la vacanza. Il 42% degli intervistati ha affermato di amare l’avventura e quindi una vacanza 2024 senza organizzazione precisa dà un brivido in più che ai vacanzieri non dispiace affatto. Il 36% invece ha intenzione di andare all’avventura con persone sconosciute. Anche in questo caso la scelta combacia perfettamente con quell’esigenza di voler provare qualcosa di diverso ed estraniarsi dalla personale routine quotidiana.

Vacanze 2024, tra lusso e bellezza

Lusso e bellezza non possono mancare per le vacanze 2024, ma con un occhio di riguardo verso la sostenibilità. A tal proposito, è arrivata la nuova classifica del turismo Green, e l’Italia si guadagna la vetta. Questo può essere uno stimolo importante in più per decidere di partire senza però andare all’estero, ma rimanendo all’interno dei nostri confini per migliorare ulteriormente l’economia di questo settore. La ricerca della bellezza, però, passa inevitabilmente anche per il lusso, almeno in alcuni casi. Benché il risparmio oggi la faccia da padrone, con molti italiani che sono costretti a stringere la cinghia per il carovita sempre più preoccupante, il cosiddetto “lusso à la carte” che si riferisce alle esperienze a 5 stelle, non può mancare.

C’è poi chi vuole assaporare nuovi piatti e scoprire nuovi sapori diversi dalla cucina di tutti i giorni del proprio luogo. Ecco che le avventure all’estero la fanno da padrona con il 93% degli intervistati che ha dichiarato di aver tale obiettivo per le prossime vacanze 2024. Altra grande tendenza è il cosiddetto turismo del sonno. Si va a caccia di luoghi rilassanti con strutture che offrono servizi a tema, come informazioni aggiuntive su come dormire meglio e stanze super confortevoli che ci conciliano il sonno. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

I punti più importanti…