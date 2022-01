Vacanze 2022: le mete preferite per viaggiare in Italia, ecco dove andranno gli italiani quest’anno

La variante Omicron e l’ennesima ondata di Covid-19 non sembrano scoraggiare più di tanto gli italiani, che non pensano affatto a rinunciare alle vacanze durante il 2022. Anzi, il trend sembra andare verso un tutto esaurito per case vacanza e affitto di appartamenti. Un modo per fare vacanze sicure e meno a rischio di contagio.

Vacanze 2022, le mete preferite per quest’anno

Secondo i dati forniti da Belvilla, portale specializzato nell’affitto di ville, chalet e appartamenti per le vacanze in tutta Europa, già nella prima settimana di gennaio, si sono registrate prenotazioni in crescita del 57% per tutto il 2022. C’è addirittura chi ha prenotato per le prossime vacanze di Natale.

Ma quali sono le regioni più acclamate e dove gli italiani vogliono organizzare le loro vacanze? Al top come sempre troviamo la Toscana, che con le case immerse in campagna si conferma la preferita con il 44% delle preferenze fino a dicembre 2022. Sul podio ci sono anche Trentino e Sicilia, così come Umbria, Emilia Romagna, Marche e laghi del Nord Italia, molto amati soprattutto dagli stranieri.

Saranno vacanze all’insegna dei borghi

Guardando ai dati di Belvilla, insomma, sembra che gli italiani abbiano voglia di riscoprire campagne, agriturismi, laghi e zone rurali piuttosto che località più blasonate al mare. Si tratta della rivincita dei borghi, esperienze gastronomiche e mete legate al territorio.

Quanto viaggeranno gli italiani? Se la pandemia darà tregua, rispetto allo scorso anno, gli italiani faranno viaggi di 6,23 giorni in media rispetto ai 5,43 giorni del 2021. Il picco lo si avrà ovviamente in estate con una media di vacanza di 7,67 giorni. I mesi migliori per spostarsi rimangono luglio, agosto e settembre, ma anche giugno sta diventando popolare grazie al minor affollamento e ai prezzi generalmente più bassi.

