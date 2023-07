Vacanza estrema come premio per il peggior turista del mondo

È davvero singolare l’iniziativa lanciata dalla compagnia Recharge Nature, la quale ha messo in palio una vacanza estrema riservata non al migliore, ma al peggiore turista del mondo. Lo scopo è quello di sensibilizzare sulla tematica dell’ambiente e il rispetto della natura. Come partecipare all’iniziativa?

Un premio paradossale per il peggiore

Anche gli ultimi possono essere premiati, soprattutto se il premio è finalizzato a renderli persone migliori. Ecco l’iniziativa, provocatoria fino a un certo punto, promossa dalla Recharge Nature, la quale sta cercando “il peggiore turista del mondo” per dargli la possibilità di vincere “una vacanza che non merita”. Come sarebbe? Cosa significa tutto questo? Le perplessità sono più che giustificate, andiamo quindi a capire nel dettaglio di cosa si tratta. Lo scopo è quello di promuovere il rispetto della natura e sensibilizzare sulla tematica ambientalista dando importanza all’impatto del turismo sostenibile e facendo capire quali sono invece i rischi di un turismo irresponsabile. Il premio consiste nel passare 5 giorni nel cuore delle Dolomiti Bellunesi senza le comodità a cui spesso si è abituati quando si va in vacanza.

Il Contest lanciato dalla compagnia ha un suo motto alquanto peculiare: che vinca il peggiore. Sembra un paradosso, ma è proprio questo lo spirito dell’iniziativa. La vacanza estrema consiste appunto nel fatto che il vincitore passerà 5 cinque giorni di premio all’interno di una natura incontaminata e selvaggia, allo scopo di fargli conoscere l’importanza di un turismo rispettoso ed ecosostenibile. Sul sito della compagnia vengono offerti anche alcuni dati relativi al turismo annuale. Nel 2022 sono stati 960.000.000 i turisti che hanno viaggiato in giro per il mondo. Parliamo di quasi un milione di persone. Cosa succederebbe se questi turisti si comportassero in modo irrispettoso verso l’ambiente che li ospita? La natura ne verrebbe inevitabilmente modificata, ed è per questo che è importante far capire alle persone come comportarsi quando visitano luoghi di questo tipo.

Vacanza estrema, un premio per chi non lo merita

Ecco un’occasione per riflettere e rivedere il proprio comportamento quando si va in vacanza. Ma come partecipare al concorso? Basta collegarsi al sito della compagnia e seguire i vari passi elencati in esso. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30 luglio. I candidati possono anche caricare un video di presentazione, ma come detto sarà il peggiore ad essere scelto. Lo scopo è proprio quello di individuare l’elemento meno rispettoso dell’ambiente, al fine di renderlo edotto sulle conseguenze del suo comportamento. Un team di esperti e la comunità locale farà quindi da insegnante al fine di far cambiare l’atteggiamento del cattivo turista. Per lui, come detto, ci saranno 5 giorni in un villaggio delle Dolomiti Bellunesi, stiamo parlando di Bramezza, un piccolo centro montano che si trova in provincia di Belluno, affacciato sul lago di Alleghe ad un’altitudine di 1450 metri.

Il vincitore passerà il suo periodo di vacanza estrema dal 5 al 9 settembre in un alloggio tradizionale mangiando il cibo coltivato nel posto e sfruttando solo le fonti di energia reperibili in natura. Il progetto è finanziato dal Fondo dei Comuni Confinanti, promosso da sette Comuni tutti della provincia di Belluno e nasce all’interno dell’iniziativa atta a valorizzare il turismo del Medio Alto Agordino. Si tratta di un’iniziativa senza dubbio interessante, ma soprattutto utile. Sul sito tutte le indicazioni per partecipare al progetto.

