Uomini più ricchi del mondo, spunta nuova classifica con Musk in testa

Eccola la nuova classifica degli uomini più ricchi del mondo. Avvicendamento in testa alla lista, con Elon Musk che scavalca Bernard Arnault e si guadagna la cima dell’olimpo. Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni più autorevoli e soprattutto a quanto ammonta il patrimonio di questi super ricchi.

Musk dominatore assoluto

È ancora una volta Elon Musk a far parlare di sé grazie alla nuova classifica stilata da Bloomberg Billionaires Index in merito agli uomini più ricchi del mondo. A quanto pare le scelte di Musk hanno funzionato davvero bene. Il patron della Tesla ha da diversi mesi acquisito anche Twitter e, nonostante le polemiche dei primi tempi, alla fine ha avuto ragione lui, tanto che oggi ha scavalcato Arnault, il quale invece non se la sta passando benissimo. Secondo i dati, infatti, le azioni di Lvmh, la società di Arnault, sono crollate del 10% ad aprile. E dire che quest’ultimo aveva sorpassato Musk non da molto.

A dicembre infatti l’inflazione registrava un calo nel settore tecnologico, mentre l’industria del lusso si reggeva ancora bene.

In pochi mesi le cose sono cambiate nuovamente. Infatti, crescenti segnali di rallentamento della crescita economica, in particolare nel mercato critico della Cina, hanno portato le azioni della Lvmh a un perdita consistente. Il 10% di calo corrisponde infatti a 11 milioni di dollari in meno nel patrimonio netto del suo fondatore e presidente. Per Musk invece i guadagni continuano a lievitare, solo quest’anno ha incassato 55,3 milioni di dollari, e ciò è dovuto soprattutto agli ottimi profitti di Tesla. Insomma, il settore della tecnologia sta tornando forte come è sempre stato. Da non sottovalutare anche il successo della casa automobilistica Austin, la quale in un anno ha registrato una crescita del 66%.

La classifica e i guadagni

Ma quali sono i guadagni che questi super ricconi si portano a casa? Il patrimonio netto dell’ad di Tesla è stimato a circa 192 miliardi di dollari, contro i 187 miliardi di Arnault. Ma quali sono gli altri uomini più ricchi del mondo? Ecco le prime posizioni della classifica stilata da Bloomberg e aggiornata ad oggi:

1. Elon Musk $192B;

2. Bernard Arnault $187B;

3. Jeff Bezos $144B;

4. Bill Gates $125B;

5. Larry Ellison $118B.

Il patron di Amazon completa il podio e lo fa con una cifra sempre ragguardevole. Bill Gates si prende la medaglia di legno, confermandosi ancora come uno degli uomini più ricchi del mondo. In quinta posizione troviamo invece Larry Ellison, imprenditore e informatico statunitense, cofondatore e CTO della Oracle Corporation. Sono bel 500 i facoltosi insetti nella lista della piattaforma, ecco le altre posizioni, fino alla numero 20:

6 Steve Ballmer $114B

7 Warren Buffett $112B

8 Larry Page $111B

9 Sergey Brin $106B

10 Mark Zuckerberg $96.5B

11 Carlos Slim $89.4B

12 Francoise Bettencourt Meyers $85.5B

13 Mukesh Ambani $84.7B

14 Amancio Ortega $67.8B

15 Jim Walton $67.2B

16 Rob Walton $65.5B

17 Alice Walton $64.4B

18 Zhong Shanshan $61.5B

19 Gautam Adani $61.3B

20 John Mars $60.6B

A volte gli ultra ricchi si lasciano andare a singolari trovate. Di recente, ha fatto molto parlare di sé Brian Johnson, l’imprenditore ossessionato con l’eterna giovinezza, il quale si sta facendo iniettare trasfusioni di sangue del figlio diciassettenne. In fatto di stravaganze certamente anche Musk non è da poco. Molti ricorderanno le sue dichiarazioni contro Putin, con l’intenzione di sfidarlo a un incontro di boxe. Insomma, questi super ricchi sono sempre stati particolarmente stravaganti. Del resto, con quel conto in banca forse possono anche permetterselo.

