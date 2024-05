Il Cwur, acronimo di Center for World University Rankings, è una piattaforma che si occupa proprio di stilare le classifiche dedicate alle università migliori al mondo. A quanto pare per il 2024 le cose sono cambiate in peggio per il nostro Paese. L’Italia infatti prede posizione, molti atenei nostrani risultano infatti penalizzati dai mancati investimenti nella ricerca e inevitabilmente cambia quindi la classifica. Stavolta andremo quindi a scoprire una doppia lista, quella relativa alle migliori università del nostro Paese e quella invece mondiale.

La classifica che non ci premia

Tre su quattro università nostrane perdono posizione in classifica. Secondo gli esperti ciò è dovuto al calo degli investimenti profuso nella ricerca, cosa che inevitabilmente ha abbassato il blasone di tali atenei. Di contrappunto troviamo infatti il miglioramento della Cina, la quale ha pesantemente investito in questo settore ed è stata prontamente premiata. Nadim Mahassen, presidente del Cwur, ha infatti dichiarato: “Senza ulteriori investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, l’Italia rischia di scivolare ancora più in basso nelle future valutazioni” A questo punto andiamo finalmente a scoprire quali sono le università migliori per quanto riguarda la ristretta classifica del nostro Paese:

Sapienza Università di Roma

Università di Padova

Università di Milano

Università di of Bologna

Università di Torino

Università di Napoli Federico II

Università di Firenze

Università di Genova

Università di Pisa

Università di Pavia

Politecnico di Milano

Università di Milano-Bicocca

Università di Roma Tor Vergata

Università di Parma

Vita-Salute San Raffaele Università

Cattolica Università del Sacro Cuore

Università di Perugia

Università di Bari

Università di Trento

Università di Trieste

Università di Catania

Università di Verona

Università di Siena

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Bocconi

Scuola Normale Superiore di Pisa

Università di Palermo

Università di Brescia

Politecnico di Torino

Sono 30 in totale gli atenei appena elencati, ma si tratta di meno della metà di quelli che sono riusciti a entrare nella lista di Cwur.

Università migliori, la classifica mondiale

Le classifiche sono sempre interessanti, soprattutto quando trattano temi sociali importanti, come ad esempio quella relativa ai migliori ospedali italiani. Prima di scoprire quali sono invece le migliori università del mondo, ancora due considerazioni sui nostri atenei. La Sapienza di Roma rimane la prima del nostro territorio, ma è scesa complessivamente al 124esimo posto. A completare il nostro personale podio ci sono poi quella di Padova e quella di Milano che rispettivamente occupano il 173esimo e il 186esimo posto. In totale sono 67 gli atenei che sono entrati nella lista offerta dagli esperti, ma il 75% di essi ha perso posizione rispetto alla precedente classifica, cosa che conferma ciò che sono le parole di Nadim Mahassen citate poco sopra. A questo punto possiamo passare alla top ten della classifica generale.

Qual è l’università più prestigiosa al mondo e quindi considerata migliore per gli esperti del Cwur? Ecco la classifica:

Harvard

Massachusetts Institute of Technology

Stanford University

Università di Cambridge

Università di Oxford

Princeton Università

Columbia Università

Università di Pennsylvania

Yale Università

California Institute of Technology

Per il tredicesimo anno di fila, quindi, Harvard si posiziona al primo posto, mentre una menzione speciale la merita la già citata Cina, la quale, benché sia lontana dalla top ten sopra mostrata, domina la classifica con ben 329 atenei nella lista globale. In Europa invece i Paesi a farsi preferire per maggiori presenze nella lista dei 2000 atenei sono il Regno Unito, la Francia e la Germania.

Riassumendo…