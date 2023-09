Turismo in Italia, Roma è la più costosa, ma i turisti non stanno badando a spese

L’estate sta per giungere al capolinea e le ferie sono ormai finite quasi per tutti. Questo 2023 però non è stato affatto negativo per il turismo in Italia, anche perché gli aumenti alla fine si sono rivelati essere proficui per gli albergatori. e in generale per tutto il settore turistico nostrano. Gli stranieri non hanno badato spese, pur spendendo più del solito. Roma risulta essere la città italiana con gli aumenti più consistenti.

Vacanze costose, ma non importa

C’era proprio tanta voglia di rilassarsi e staccare la spina in questa estate, e gli stranieri che sono venuti a visitare il nostro paese per passare qualche settimana di relax, non hanno badato a spese. Il turismo in Italia è finalmente in netta ripresa e quest’anno ha fatto registrare dei numeri davvero incoraggianti. Il Paese è oggi la quarta destinazione più popolare per i turisti europei, a dispetto di quanto invece asseriva il ministro della salute tedesco, il quale lamentava un caldo eccessivo nel nostro paese (è vero che però è effettivamente stato tra i più caldi dal 1800 a oggi.

“Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine”.

Aveva scritto sui social Lauterbach, scatenando in tal guisa le ire della Santanché che, piccata, rispondeva:

“Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l’Italia come meta turistica, che d’altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro. Siamo consapevoli del cambiamento climatico in atto, che, ricordo, non riguarda soltanto l’Europa meridionale ma tutto il pianeta, tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore. Una strategia che ci consentirà di rendere l’offerta turistica italiana accogliente e sostenibile 365 giorni l’anno”.

Alla faccia dei detrattori, il turismo in Italia quest’anno ha registrato la migliore crescita d’Europa, posizionandosi davanti a Spagna e Regno Unito.

Turismo in Italia, gli aumenti non spaventano

C’era una certa preoccupazione per quanto riguarda gli aumenti legati al mondo del turismo nel nostro paese. E non ci riferiamo ai rincari d’autunno che ormai tutti gli italiani temono, ma ai costi per le vacanze, soprattutto per gli stranieri ai quali era stata aggiunta una tassa di soggiorno più elevata. Alla fine, tale imposta è risulta vincente e ha fruttato non pochi guadagni in più. Nella classifica generale delle città europee per incremento di spesa (considerando anche i rincari dei pernottamenti), Roma è al terzo posto, Milano al sesto e Firenze al decimo. Per quanto concerne invece gli stranieri più spendaccioni, risulta che a spendere di più in classifica ci sono i turisti americani, poi gli inglesi, i tedeschi, i francesi e gli austriaci.

L’analisi in questione ci arriva dal Mastercard Economics Institute (Mei), l’istituto di ricerche di Mastercard. Secondo tali risultati, il turismo in Italia ha complessivamente registrato un rassicurante e incoraggiante +20% rispetto all’estate dell’anno precedente. Sempre secondo tale analisi, il 12% della spesa totale dei turisti nel nostro paese avviene con carta di credito. Mentre per quanto riguarda le registrazioni degli italiani possessori di conti e carte, l’analisi afferma che ci sono circa 76 milioni di carte dichiarate in Italia su 110 milioni complessive.

In sintesi…