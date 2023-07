Turismo e birra, connubio in crescita che può diventare ancora più grande

I vacanzieri di tutto il mondo si stanno scoprendo amanti delle bevute negli ultimi tempi, cosa che ha portato a un interessante connubio, quello tra turismo e birra. Si tratta di una realtà enogastronomici in continua crescita e, se produttori e artigiani sapranno giocarsi bene le loro carte, tale fenomeno non potrà che crescere ulteriormente. Cosa che porterà a ingenti guadagni per entrambi.

Gli appassionati di Beer&Food

La birra sta diventando sempre più un’attuazione per i turisti. Il fenomeno del Beer&Food si sta rivelando essere un affare d’oro, o quanto meno potrebbe diventarlo ancora di più se i diretti interessati sapranno cogliere al volo l’occasione e farla crescere ulteriormente. Infatti, negli ultimi anni sono aumentate le visite turistiche a birrifici, fabbriche dove si produce birra, anche artigianale, da sempre settore di grande fascino per gli appassionati, i quali invece non vedono di buon occhio, e giustamente, quelle prodotte in scala industriale. In generale, il settore del turismo sta mutando notevolmente, per esempio è da notare la grande crescita dei turisti che decidono di trascorrere le proprie vacanze in sella a una bicicletta.

Le vacanze in bici sono una tendenza importante e già bene avviata, ma il connubio tra turismo e birra ha già illustri predecessori che hanno fatto di questo fenomeno un trampolino di lancio per il futuro. Pensiamo ad esempio all’Oktoberfest, evento che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, in Germania, e che raccoglie tantissimi turisti da tutto il mondo i quali vogliono divertirsi e sorseggiare una buona birra. Una sorta di Beer&Food ante litteram che oggi rientra a pieno titolo nel fenomeno che lega turismo e birra.

Turismo e birra, gli scenari futuri

Del resto, parliamo a tutto gli effetti di un’esperienza culinaria più unica che rara, poiché anche bere una buonarientra nell’arte della cucina.

Gli ultimi studi del settore hanno rivelato che il mondo delle birre continua a sedurre i turisti appassionati e non di questo mondo. Come detto, le visite nei birrifici sono diventati ormai un must per tutti gli appassionati, visto che qui possono assaggiare il prodotto direttamente dove è stato fatto. E magari anche abbinarlo con piatti tipici del luogo, così da avere appunto un’esperienza culinaria a 360 gradi. Non mancano naturalmente coloro che poi decidono di acquistare il prodotto direttamente nel birrificio, così da avere magari anche un piccolo sconto. A tal proposito, i birrifici hanno colto l’occasione per incentivare la vendita dei propri prodotti aprendo anche portali online. Così da stabilire una connessione diretta con il cliente, il quale potrà ordinare il prodotto che gli verrà consegnato direttamente a casa.

Secondo alcuni sondaggi, però, gli appassionati vorrebbero poter vivere la loro passione in maniera più diretta. Ossia, avere la possibilità di provare a produrre la birra, vivere un’esperienza all’aria aperta tra luppoli e campi d’orzo. Ma anche partecipare a un corso di foraging per imparare a raccogliere piante e frutti selvatici che diventeranno poi gli ingredienti del prodotto finito. C’è poi la possibilità di aprire questi scenari ai tour operator, gli operatori turistici i quali potrebbero appunto organizzare viaggi ad hoc per gli appassionati. Insomma, il binomio tra turismo e birra è già un successo. Ma potrebbe diventare ancora più grande qualora gli organizzatori riuscissero a venire in contro alle esigenze e i desideri degli appassionati.

Riassumendo…