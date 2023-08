Turismo del futuro, ecco i lavori che arriveranno domani

Il futuro è dietro l’angolo, soprattutto per chi sa riconoscerne i segni nel presente. Il mondo del turismo di domani ha i suoi cambiamenti già nel mondo di oggi e il lavoro del futuro potrebbe prendere spunto da alcuni trend già in voga in questo periodo. Vediamo quali saranno le professioni che avranno successo in questo settore nei prossimi anni.

I 5 trend del futuro

Il lavoro nel mondo del turismo è un settore particolarmente importante per il nostro paese e non solo. Si calcola che siano 1 milione 342 mila le persone che lavorano in questo settore in Italia, rappresentando il 22,18% dell’imprenditoria nel nostro paese. Un occhio attento è riservato soprattutto alla cosiddetta imprenditoria rosa, ossia le donne che lavorano in questo settore. Da un’analisi si evince che molte di queste startup si sono inserite proprio nel settore dei viaggi. A dare il suo parere sulla situazione lavorativa di questo ambiente ci ha pensato Karin Venneri, CEO e Founder di 1000 Italy: “Per capire come sarà il turismo di domani bisogna guardare alle startup del turismo di oggi”. Una frase che sintetizza perfettamente quanto già accennato nel nostro incipit.

Insomma, riflettere sul presente è il modo più razionale e lucido per prevedere il futuro.

Ma quali saranno quindi i trend del futuro? Quelli di oggi sembrano rivolgersi a una riscoperta del passato. Assaporare vecchie azioni per staccare completamente dalla modernità quotidiana. Che ne direste di passare una vacanza in campagna a compiere attività agricole che i più hanno abbandonato? Nasce così Agriexperience, una startup che offre la possibilità di passare le vacanze in aperta campagna svolgendo azioni come mungere le mucche o fare la vendemmia.

La startup è già associata a 40 attività di questo tipo, da nord a sud.

Butik è invece un’altra azienda che si propone di far conoscere il territorio del nostro paese attraverso la musica. Lo scopo è quello di promuovere iniziative musicali popolari (oggi diremmo folk) al fine di far conoscere aree marginali dell’Italia, magari a rischio di abbandono.

Turismo del futuro, i trend più in

I nostri amici a quattro zampe a volte sono un problema in estate, perché rischiano di farci saltare le vacanze. E se invece fossero loro ad andare in vacanza, magari in un ambiente ad hoc e super lussuoso? Ecco Food for Dogs, startup nata prima come proposta alimentare da servire ai cani nei ristoranti, e poi ampliatasi anche agli hotel. In questo caso si tratta di stanze allestite negli alberghi partner della compagnia, che offrono quindi un alloggio confortevole per il nostro amico a quattro zampe.

E che dire invece per i genitori che vogliono andare in vacanza? Anche in questo caso spesso si è costretti a rinunciare, poiché con in bimbo piccolo è complicato viaggiare. Ecco quindi l’idea di Its4kids, startup che si occupa proprio di raccogliere quelle strutture adatte alle famiglie.

Il quinto trend che potrebbe prendere piede nel turismo del futuro è invece quello delle pulizie personalizzate. Nasce così Main for a day. La startup in questione offre servizi di pulizia professionale e noleggio di biancheria, prenotabili online, rivolti al mercato degli affitti brevi.

In sintesi…