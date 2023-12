Altra tegola si abbatte sugli internauti. Stavolta si tratta delle truffe sugli affitti. Ebbene sì, a quanto pare tra gli annunci sul web ci sono proposte fasulle che mirano a svuotare le tasche delle potenziali vittime. Del resto, internet, come suggerisce una vecchia metafora, è una tavola bandita di ogni pietanza possibile e immaginabile. Ci si trova di tutto, ma purtroppo molti cibi sono avvelenati.

Agenzie immobiliari fasulle

Molti internauti stanno segnalando la presenza di annunci sospetti sul web in merito alle case in affitto.

A quanto pare, nella ricerca di un appartamento da affittare, si sono imbattuti in annunci particolarmente strani e in molti casi, andando avanti nella trattativa, ci si è accordi che si trattava di vere e proprie truffe. Ma come fare per riconoscerle? Ci sono alcuni indizi che a un occhio attento non dovrebbero sfuggire. Innanzitutto, il prezzo sembra troppo “leggero” rispetto a quello che è il mercato della zona. Inoltre, tali annunci presentano delle foto campione che possono essere trovate suldagli esperti. Un altro indizio importante è quello relativo a descrizioni errate.

Come se non bastasse, gli agenti truffaldini aggiungono il servizio della metro in zone che non hanno tale servizio. Non mancano poi tutta una serie di rassicurazioni che dovrebbero accendere un campanello d’allarme e insospettire ulteriormente. Insomma, difendersi ta queste truffe non è affatto facile, ma con un po’ di dimestichezza si può arrivare a capire che qualcosa non è affatto chiaro. Naturalmente, in casi come questi è assolutamente sconsigliato bloccare l’appartamento con un anticipo poiché è proprio a questo che i truffatori mirano. Purtroppo, a quanto pare negli ultimi tempi, complice la domanda crescente, le agenzie immobiliari online stanno spuntando come funghi, e in molti casi si tratta ovviamente di siti fake.

Truffe sugli affitti, come difendersi?

In sostanza abbiamo già risposto a questa domanda e serve la massima cautela quando si tratta di sborsare soldi, soprattuto a sconosciuti che abbiamo incontrato online.

Inoltre, alcuni truffatori si servono di portali online per pubblicare autonomamente il proprio annuncio e adescare nuove vittime. Quello delle truffe degli affitti del resto è un fenomeno ormai noto da anni, e purtroppo non soltanto il web è una fucina di talenti criminali. Ricordiamo ad esempio la truffa della casa venduta 14 volte a Milano , con un portiere che ha incassato un bel po’ di soldi per queste false vendite. Tornando alle truffe sugli affitti, queste sedicenti agenzie forniscono il proprio numero e una volta chiamato viene offerto alledi personalizzare la ricerca del database previa somma di 250 euro.

Naturalmente, una volta ottenuta tale somma, l’agenzia in questione scompare completamente. C’è poi la truffa del proprietario indaffarato. In questo caso, l’annuncio della casa offre il numero di telefono del proprietario, il quale però va sempre di fretta e chiede di bloccare l’appartamento con un anticipo, visto che i suoi ritmi mondani non gli consentono di prestare troppa attenzione ai tanti che si dicono interessati. Anche in questo caso, manco a dirlo, dopo aver ricevuto l’anticipo, il famigerato proprietario scompare. E che dire invece della vicina premurosa? La suddetta vicina si occupa della casa al posto del proprietario anziano, e chiede per suo conto l’anticipo per bloccare l’immobile. Anche in questo caso si tratta di un vecchio trucco per far sborsare soldi su un appartamento sul quale non si à nessuna voce in capitolo. Diffidare da questi mezzucci è il primo passo per evitare le truffe. Dopodiché, l’unica soluzione percorribile è quella di affidarsi alle forze dell’ordine.

