Attenti alla truffa dei voli aerei, promettono tariffe scontate ma svuotano il conto

Le truffe non vanno in vacanza, nemmeno quelle legate ai viaggi. Con l’arrivo della bella stagione gli italiani si muovono in massa verso le note località di villeggiatura. I dati parlano chiaro: nel dopo pandemia è aumentata la percentuale di persone che hanno deciso di spostarsi durante i ponti o le vacanze. E non è un caso che a Pasqua nelle città d’arte si è registrato un vero e proprio boom, molto più che nel pre pandemia. Insomma, le persone hanno voglia di muoversi e anche se i prezzi sono sempre più alti, le prenotazioni di voli e pacchetti vacanza crescono. In tutto ciò, però, non mancano quei criminali che sfruttano qualsiasi cosa per rubare soldi o svuotare conti corrente.

Attenti alla truffa dei voli aerei, cercano di carpire dati proponendo finti biglietti scontati

Nell’ultimo periodo, infatti, si sono susseguite varie truffe. Da quella del pacco in sospeso, che ha avuto il boom durante le vacanze di Natale e il periodo degli acquisti dei regali o dei saldi, passando per il raggiro che ha interessato molti utenti durante la Festa della donna e la festa del Papà.

La modalità è sempre la stessa: i criminali cercano di sfruttare un evento per rubare dati e soldi agli ignari utenti. E, ovviamente, con l’arrivo dei ponti di primavera e le prime vacanze degli italiani, le mire dei criminali si sono spostate proprio sui viaggi.

Nelle ultime settimane, complice la voglia di staccare la spina e godersi qualche giorno di vacanza, una larga percentuale di italiani ha cercato voli e alloggi nei portali di prenotazione più famosi. In tutto ciò, un ruolo ce l’ha anche il caro-voli che ha alzato le tariffe aeree.

Come funzionano

Secondo il presidente di Assoutenti Furio Truzzi, quindi, è importante fare attenzione alleche si stanno compiendo via email o sui social.

Si tratta di raggiri che pubblicizzano biglietti aerei a prezzi scontatissimi e molto fuori mercato. In questo periodo, però, hanno attirato l’attenzione di molti utenti a caccia di offerte per partire. I cyber criminali, approfittando del forte rialzo delle tariffe aeree, hanno creato dei finti biglietti aerei a prezzi molto bassi con l’unico scopo di rubare dati e soldi. Quindi, la vittima pensa di cliccare sul link che porterà al biglietto low cost e invece ci si ritroverà nei classici raggiri che mirano a carpire dati personali, ma anche password e dati bancari per rubare denaro dai conti.

Il consiglio, quindi, è quello di non credere affatto a queste offerte che pubblicizzano voi a prezzi bassissimi, che nel mercato attuale sono totalmente fuori da ogni logica. Per prenotare viaggi, hotel, voli e pacchetti è fondamentale fare sempre riferimento ai portali di viaggi ufficiali.