Truffa della valigia, così ti fregano 50 euro in vacanza

Quando si va in vacanza bisogna sempre fare attenzione alle truffe, che ormai circolano un po’ ovunque. Ultimamente, poi, con l’aumento delle persone nelle località di vacanza, abbondano i raggiri ai danni dei turisti. Nelle ultime ore sta circolando un video di una turista a Venezia che ha raccontato la sua esperienza con un borseggiatore che ha messo a punto la ormai nota truffa del portabagagli. Ma di che cosa si tratta?

Va subito detto, che di raggiri ne circolano di ogni tipo e variante. Ai danni degli anziani aumentano i casi di truffe via telefono o Whatsapp, come la truffa dell’avvocato o del finto nipote. Più comuni sono le truffe dello specchietto e della monetina, che colpiscono un pò a random. Basti pensare a quanti escono dal supermercato o da un esercizio commerciale e nel momento di recarsi al parcheggio si trovano un borseggiatore che mette in atto la ormai famosa truffa dello specchietto.

Truffa del portabagagli, ecco come funziona

Quella che vi stiamo per raccontare, invece, è un truffa in auge nelle località di vacanza. Il funzionamento è più o meno questo. Alcuni uomini si avvicinano ai turisti stranieri che girano nelle città o località di vacanza per dirigersi negli hotel e si offrono di aiutarli a portare la valigia. In alcuni casi neanche si offrono, ma prendono direttamente la valigia senza chiedere. Alla fine pretendono però 50 euro per la cortesia. Anche se molto spesso non hanno chiesto nulla o comunque non hanno avvertito che il servizio era a pagamento. Una segnalazione di questa truffa è arrivata da Venezia, dove una turista straniera ha postato un video che ha fatto incetta di visualizzazioni che mostra ciò che le è accaduto.

Qualcuno ha fatto notare che si legge ‘servizio portabagagli’“, ma l’uomo che ha preso la valigia della turista era un altro. Inoltre, ha segnalato che oltre al danno dei 50 euro pretesi per portare la valigia, è stato rubato anche il telefonino. Quello che ha raccontato la giovane turista, però, non riguarda solo Venezia, perché altri utenti hanno sottolineato che ciò avviene anche sui treni, dove viaggiano tanti turisti con le valigie.

Anche in quel caso qualcuno si offre di portale per poi chiedere soldi. Insomma, in un’estate caratterizzata da tanti spostamenti, vacanze e una forte presenza di turisti, bisogna fare molta attenzione ai raggiri in circolazione. Se vi capita qualcuno sui treni, ma anche nelle città d’arte si offre di portarvi la valigia, insomma, per sicurezza rifiutate, perchè alla fine vi potrete trovare a dover pagare 50 euro o magari di più per un servizio non richiesto.

Truffa della valigia, così ti fregano 50 euro in vacanza

Come detto, poi, di raggiri ne girano tantissimi. Ultimamente molte persone stanno ricevendo un messaggio di Whatsapp che dice:

“Ciao mamma, ho sottoscritto un nuovo abbonamento e ho un nuovo numero di telefono. Mandami un messaggio whatsapp tramite questo link”.

Ovviamente molti hanno fiutato il trucco, magari chi non ha figli o chi aveva il figlio accanto nel momento della ricezione del massaggio, ma alcuni sono caduti nella rete dei criminali.

Riassumendo