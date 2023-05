Ormai sappiamo che bisogna stare sempre all’erta perchè le truffe sono sempre in agguato. La maggior parte puntano a svuotare conti oppure a rubare soldi o carpire dati personali. Lo scopo, più o meno, è sempre lo stesso. L’ultima truffa svuota conto arriva direttamente da Londra e ha davvero dell’incredibile. Si chiama shoulder surf e sta circolando nella capitale inglese, dove la polizia ha spiegato più o meno il suo funzionamento. In pratica, i criminali si sistemano alle spalle della vittima per riuscire a vedere il Pin e poi lo usano per entrare nelle app della banca. Un ragazzo ha persino perso 22mila sterline in questo modo. Ma cerchiamo di capire meglio il funzionamento di questo raggiro che sta facendo preoccupare non poco.

Come funziona il nuovo raggiro che spia il Pin e ti ruba i soldi

Solitamente, i criminali un tempo si accontentavano di rubare il telefono, mentre adesso si spingono oltre.

Adocchiano la vittima e poi la spiano da dietro per tentare di rubare il pin in modo da avere facile accesso alle app bancarie. Con la nuova tecnica usata dai criminali, quindi, non solo si cerca di rubare il telefono per rivenderlo ma ancora prima si cerca di avere entrare in possesso del codice di sblocco dello stesso per poter accedere a tutte le applicazioni. Ormai, infatti, quasi tutte le persone usano delle app bancarie per pagare direttamente dal telefono o comunque hanno accesso al conto dal cellulare.

Alla BBC, Jake Moore, che lavora per la società di sicurezza informatica ESET, ha raccontato che la maggior parte delle volte, i criminali si sistemano dietro alle spalle della vittima per cercare di rubare il Pin.

Truffa Shoulder Surf, così ti rubano il telefono e ti svuotano il conto spiando il Pin

Così quando l’hanno rubato, possono sbloccarlo e accedere alle varie app dello smartphone. Tra cui sicuramente troveranno anche quelle bancarie oppure delle note con le altre password salvate. Il caso emblematico è quello di un giovane inglese che qualche tempo fa, proprio a causa di questa tecnica, si è visto rubare 22mila sterline. La polizia inglese ha raccontato che si tratta di un’operazione difficile, ma quando i criminali riescono nell’intento, possono rubare anche un sacco di soldi e la vittima si ritrova senza niente. Un raggiro davvero pericoloso

Il giovane inglese, mesi fa è stato vittima della truffa chiamata Shoulder surf. Probabilmente senza accorgersene, qualcuno gli si piazzato alle spalle ed è riuscito a rubargli prima il pin e poi il telefono. Quando il giovane si è accorto del furto dello smartphone non ha subito bloccato il conto ma ha aspettato il mattino successivo. Tempo che è bastato ai criminali per svuotare tutto il conto del ragazzo. Sono poi dovuti passare 10 mesi per avere il rimborso, mesi che sono serviti alla vittima per dimostrare di essere stato derubato e che non era stato lui a spendere 22mila sterline.

Da quel momento, il giovane ha deciso di non tenere più le app bancarie sul telefono e di usare l’impronta digitale per accedere al telefono. Quindi, invece del Pin, usare l’impronta per sbloccarlo. In più, il protagonista della vicenda ha raccontato che da quel momento evita di usare le password in pubblico. In questo modo i criminali non possono spiarlo.

Insomma, con questa nuova truffa che svuota il conto, i malfattori si mettono alle spalle della vittima per rubargli il pin e poi il telefono. Lo scopo è molto semplice, entrare in possesso dei dari bancari e anche dei soldi della vittima.