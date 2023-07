I saldi hanno preso il via in tutta Italia, ma anche le truffe non smettono di mietere vittime ogni giorno. Basta aprire le pagine dei media locali per leggere di anziani truffati, vittime di raggiri beceri come la truffa del finto nipote o dell’avvocato. Di varianti ne esistono davvero tante ma tutte hanno un solo obiettivo: rubare soldi alle ignare vittime. Da non dimenticare, poi, tutte quelle truffe che circolano sul web, e che usano la tecnica del phishing o dello smishing. Da qualche giorno, complici i saldi estivi, è in circolazione una nuova truffa che coinvolge delle finte recensioni. In pratica, i malfattori inviano una lettera a casa, dove si chiede di lasciare una recensione in cambio di un buono sconto.

Attenti alla truffa delle false recensioni per avere uno sconto

In periodo di saldi, così come era avvenuto con quelli invernali a gennaio, aumentano a dismisura le truffe legate allo shopping online.

Alcuni mesi fa, ad esempio, era molto in voga quella del pacco in sospeso. Adesso, invece, sta circolando questa truffa legata alle finte recensioni. Il funzionamento è questo: i finti venditori riescono a copiare loghi e grafiche di negozi online o fisici e inviano delle lettere o biglietti che sembrano comunicazioni ufficiali ma non lo sono. Nelle missive si legge di lasciare 5 stelle come recensione per il prodotto acquistato per avere in cambio un buono sconto da 10 euro. Importo che diventa 15 euro se la recensione contiene anche foto e video.

Ovviamente, per ottenere la finta ricompensa, non basta solo lasciare la recensione ma bisogna anche mandare la prova della stessa, inviando una mail con un indirizzo che si trova inquadrando un Qr Code stampato.

Truffa delle recensioni false per avere un buono sconto per i saldi estivi: come funziona

Chiaramente, tutto ciò è finto e quindi il truffato non riceverà mai il buono promesso, perché si tratta di una truffa evidente. Oltre al fatto che, in questo modo, si spinge a rilasciare una recensione falsa anche se il prodotto non è piaciuto pur di ottenere un favore.

I più avvezzi potranno riconoscere che si tratta di una truffa dal fatto che la grafica è molto simile ma si nota che alcuni particolari sono diversi e grossolani. E anche i colori sono sbiaditi. Persino i caratteri sono scritti male o comunque da alcuni particolari si può notare che non sono affatto autentici. Quando arrivano queste false lettere di recensioni che promettono buoni sconto, quindi, la cosa più importante da fare è non cadere nel tranello e non solo cestinare la comunicazione ma non rilasciare nessuna recensione e non inquadrare nemmeno il Qr Code, che potrebbe portare a siti fraudolenti.

Ormai le truffe sono di tutti i tipi e se quella nella vita reale colpiscono di più gli anziani, basti pensare alla truffa della chiave, variante di quella della monetina, o persone che vengono prese alla sprovvista mentre escono da banche e Poste, allo stesso modo, le truffe virtuali colpiscono anche persone più giovani, o coloro che fanno acquisti online.

Riassumendo