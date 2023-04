Attenti alla truffa del finto volantino: “Dovete lasciare le vostre case” ma è un raggiro

Immaginiamo di arrivare al portone di casa e trovre uno strano volantino affisso che ci dice di lasciare l’abitazione. Ovviamente è un fake. Le truffe non vanno mai in vacanza. Anzi aumentano a dismisura. Le abbiamo viste di tutti i tipi. Quelle del finto pacco in sospeso, ma anche la ben nota truffa dello specchietto, il raggiro legato alle festività o la truffa dei voli aerei, che spinge ad acquistare biglietti a prezzi stracciati. Insomma, i malviventi se ne inventano di ogni tipo per ottenere password, credenziali e arrivare al conto corrente dei cittadini o rubare soldi. Nel peggiore dei casi le truffe non coinvolgono il mondo virtuale ma si annidano nella vita reale. Proprio come la truffa del finto volantino di cui stiamo per parlarvi.

Attenti alla truffa del finto volantino: “Dovete lasciare le vostre case”

Sono arrivate segnalazioni da tutta italia. Si tratta di una circolare intestata al ‘ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza’ , ovviamente fake, in cui si invitano le persone non residenti a lasciare le proprie abitazione per dei controlli della polizia.

“Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini sul quale si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di di residenza”

Questisono stati fissati nei portoni di molti condomini in varie città italiane. La Polizia , una volta appurato che si trattava di un raggiro, ha pubblicato una foto del finto volantino in modo che le persone possano vedere di che cosa si tratta realmente, così da diffidare. In più, la stessa polizia ha raccomandato di segnalare altri tipi di volantini e informare più persone possibili:

Con queste parole, la polizia ha sottolineato l’importanza di non assecondare questa truffa.

Cosa fare

Con ogni probabilità, i criminali vogliono introdursi nelle abitazioni delle persone per rubare mentre queste sono fuori. O comunque sia mettere in atto delle azioni intimidatorie.

Anzi, la polizia ha dichiarato che chiunque si imbatta in questi volantini deve recarsi alla polizia o carabinieri per denunciare l’accaduto. Il problema è soprattutto per gli anziani, che possono facilmente cadere nel tranello. Quindi tutta la popolazione che dovesse vedere certi volantini affissi nei portone è pregata di avvertire i vicini per metterli in guardia.

Non è la prima volta che questa truffa si fa largo nelle città italiane. Anche nel 2020, durante il lockdown, un raggiro simile aveva riguardato svariati condomini e anche in quell’occasione la polizia aveva allertato le persone a non lasciare le proprie case senza nessuno dentro, perché lo scopo dei criminali è proprio quello di entrare negli appartamenti. Ormai, con queste truffe bisogna sempre stare con gli occhi ben aperti.