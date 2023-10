Quante volte capita di ricevere via Sms o addiritura su Whatsapp dei messaggi un pò strani che ci chiedono di compiere determinate azioni? Sicuramente sarà capitato a tutti e spesso e volentieri si evita di rispondere proprio perché si teme che dietro ci sia una truffa. E infatti molto spesso è così. Stavolta, però, l’Sms che sta circolando sembra aver destato la curiosità di molti utenti, ecco perchè alcuni sono caduti nel raggiro. Ma di che cosa si tratta?

Truffa della finta chiamata urgente come funziona

Negli ultimi giorni, sta circolando un messaggio che recita:

“Si prega di contattare il direttore per una comunicazione urgente chiama e ascolta 899804015″.

Chiaramente si tratta di un messaggio truffa ma la dicitura “urgente” ha scatenato la curiosità di qualche utente meno esperto che ha cliccato su quel numero. Purtroppo, però, si tratta di un raggiro. Infatti, cliccandoci partirà una chiamata al numero indicato che corrisponde a quello di alcuni servizi a pagamento. Chiamando quel numero, insomma, si rischia seriamente di cadere in un tranello volto a svuotare il credito o il conto bancario. Molti cittadini hanno segnalato che facendo alcune ricerche sul web, in particolare su Tellows.it, che raccoglie questo genere di segnalazioni, si nota subito che il numero è già citato tra quelli truffaldini. Insomma, se si riceve un messaggio simile meglio diffidare e non cliccare sul numero. Anzi sarebbe consigliabile bloccarlo direttamente. La regola numero uno è non chiamare questi numeri e non cliccare su nessun link, proprio per evitare di cadere in questi raggiri pericolosi.

Attenti al Quishing

Le truffe, come abbiamo visto più volte, non vanno in vacanza. Se fino ad oggi siamo stati abituati al phishing e allo smishing, ultimamente si sta facendo largo anche il quishing. I criminali puntano sempre a svuotare il conto e quindi è fondamentale partire sempre da questo assunto.

Qushing, unisce i termini “phishing” e “QR Code“ e non è altro che un tipo di truffa che sfrutta il phishing basandosi sui codici Qr. Lo scopo è sempre quello di portare gli utenti a cliccare su link e siti pericolosi, una volta cliccato su questi link, sul dispositivo della vittima saranno scaricati dei virus informatici in grado di entrare nei conti e svuotarli.

Ecco perchè bisogna fare attenzione anche ai codici Qr, che ultimamente vengono molto usati dalle aziende o dagli enti. Basta inquadrare con lo smartphone il codice in questione per ottenere delle informazioni su prodotti o servizi, ma i criminali sono arrivati a ideare delle truffe anche usando i Qr Code, un po ‘ come era già accaduto con la truffa degli Sms It Alert.

Insomma, con un pò di accortezza è possibile evitare queste truffe, ma bisogna anche ammettere che al giorno d’oggi, soprattutto sul web, non si può più stare tranquilli, poiché le truffe sono sempre dietro l’angolo.

