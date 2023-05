Truffa della falsa casa o finto acquirente: tu gli mostri l’appartamento e loro lo svaligiano

Siamo ormai abituati a molti tipi di truffe. Difficile elencare tutte ma lo scopo è sempre lo stesso. Rubare denaro, carte di credito, informazioni sensibili o in alcuni casi persino svaligiare la casa. Proprio come è successo a un’anziana coppia che ha rischiato grosso a causa di questo nuovo raggiro. Di truffe, come anticipato, ce ne sono davvero tante. Da quella dello specchietto, il finto avvocato, passando per il raggiro della monetina, fino a quelle più subdole online, come la truffa del pacco in sospeso. L’ultima in ordine cronologico, che vi stiamo per raccontare, è la truffa del falso acquirente immobiliare o truffa della casa in vendita. Come funziona?

Truffa della falsa casa o finto acquirente, attenti ai criminali che svaligiano la casa

In pratica, mentre i proprietari mostrano la casa, il falso acquirente con un complice la svaligia. Uno dei malfattori ha il compito di intrattenere i padroni di casa mentre un altro gira per l’appartamento a caccia di oggetti e denaro da rubare.

Di recente, un fatto simile è accaduto a Porto San Giorgio nelle Marche. La polizia di Fermo sta indagando su una banda di criminali, tre donne e un uomo, che avrebbero organizzato questo tipo di truffe. Un’anziana coppia, ad esempio, ha subito il raggiro in questione: mentre due donne cercavano di intrattenersi con i padroni di casa, una terza donna frugava per tutto l’appartamento.

Un uomo, invece, le aspettava in auto pronto per la fuga. In base ai fatti, le tre donne si sono presentate a casa dei due anziani. Due di loro hanno iniziato a parlare con la coppia sul pianerottolo, mentre la terza, senza farsi notare, è entrata in casa e ha iniziato a cercare soldi e oggetti da rubare.

E c’è anche quella della monetina nei parcheggi dei supermercati

L’anziano si è accorto della presenza della donna in casa, che è scappata in fretta con le altre due ed è salita sull’auto, poi notata dall’anziano che li ha visti scappare.I criminali, ormai, sono abituati a ogni tipo di truffa. Se ne inventano di tutti i tipi per rubare soldi, gioielli o entrare in possesso di dati personali.

La truffa della finta casa in vendita è solo una delle tante a cui bisogna fare attenzione. Recentemente, alcuni criminali avevano organizzato anche un’altra truffa: quella della monetina ai danni di chi usciva dal supermercato. In questo caso, colpivano il malcapitato intento a sistemare le buste della spesa in auto. Mentre uno dei malfattori faceva cadere una monetina sotto il veicolo per distrarre la vittima, l’altro entrava in possesso della borsa del malcapitato, lasciata sul sedile. Alla fantasia non c’è proprio limite.