Truffa del finto tecnico e pacco in giacenza, ecco i raggiri dell’estate a cui fare attenzione

L’estate sembra essere la stagione preferita dei truffatori che seminano panico con i loro raggiri. Abbiamo visto che di truffe ne esistono davvero tante, alcune davvero subdole, sfruttano il web o la tecnica del phishing. Altre si insidiano nella vita reale e fanno ugualmente paura perché ci si trova di fronte dei veri e propri criminali. Lo scopo delle truffe è quasi sempre lo stesso: rubare denaro, svuotare conti o carpire dati sensibili per accedere a conti bancari vari. Ma quali sono le truffe a cui fare attenzione questa estate e come difendersi?

Aumentano i raggiri, ecco i più noti

In alcune città stanno abbondano le segnalazioni riferite alla nota tecnica del finto nipote che ha avuto un incidente o chiede denaro alla nonna o il finto tecnico della caldaia. Molto spesso, questo tipo di truffe colpiscono gli anziani, i più sensibili e ingenui a certe richieste. Nelle ultime settimane sono arrivate alcune denunce relative alle truffe del finto tecnico del gas o finto impiegato in banca.

La sostanza non cambia. Questi criminali si fingono queste figure e chiamano al telefono le vittime chiedendo il pagamento di una certa cifra per sbloccare una pratica. I più ingenui cadono nella trappola e sborsano anche centinaia di euro pagando su conti correnti destinati proprio ai truffatori.

Ultimamente si sente parlare di alcuni criminali che si fingono agenti delle forze dell’ordine incaricati di incassare delle bollette non saldate. In altri casi si fingono tecnici delle caldaie, si introducono nei condomini fingendo di dover fare dei controlli e con alcune scuse entrano direttamente nelle case e riescono a convincere le vittime – spesso anziani – a consegnare soldi e gioielli.

Truffa del finto direttore di banca

A Roma addirittura usano la scusa di dover immettere un liquido radioattivo e l’hanno chiamata la banda del Gatorade.

In altri casi, alcuni truffatori si sono finti direttori di banca. Un anziano era stato fermato da un uomo che spacciandosi per un direttore di banca lo aveva invitato a seguirlo per prendere un pacco in giacenza alle Poste. Nel momento in cui l’uomo ha seguito il truffatore, il complice ha telefonato alla moglie dicendole che doveva consegnare 3mila euro per impedire che le forze dell’ordine portassero via il marito implicato in una storia losca. La donna, spaventata, ha accettato e qualche minuto dopo ha aperto la porta ad un altro uomo consegnandogli 20mila euro e gioielli. Solo quando il marito è tornato a casa, dopo aver scoperto che non c’era nessun pacco in giacenza, la coppia ha scoperto di essere stata truffata.

Ancora in voga anche la truffa del finto nipote ai danni di donne anziane. In questo caso, i criminali fanno leva sui nipoti: un truffatore si finge un amico del nipote e chiama la nonna chiedendo dei soldi per un concorso che dovrà consegnare al nipote. Ovviamente, l’anziana, credendo alle parole del finto amico, solitamente cade nella truffa e consegna davvero il denaro.

Truffa del finto tecnico e pacco in giacenza, ecco i raggiri dell’estate a cui fare attenzione

Il mondo delle truffe, insomma, è sempre più pericoloso e nonostante le informazioni e le notizie sui raggiri più disparati – basti pensare alla truffa della moneta– sono ancora tante le persone che cadono nel tranello. Per questo motivo la polizia invita gli anziani a non cadere in strane richieste e in alcune città sono state organizzate anche degli incontri per sensibilizzare sul tema. Il fenomeno è in aumento e per questo servono più campagne informative e denunce per arginarlo.

Riassumendo