Come abbiamo avuto modo di vedere più volte, le truffe non vanno mai in vacanza e spesso e volentieri ne spuntano sempre di nuove, sempre più sofisticate e pericolose. Infatti, lo scopo dei malfattori è sempre lo stesso, rubare denaro o entrare in possesso di password e dati personali per svuotare conti. In altre occasioni usano altri stratagemmi che non svuotano conti e non rubano credenziali ma cercano di sfruttare i concerti per rubare soldi. Alla fine della fiera – come si dice – c’è sempre di mezzo il denaro. Con l’estate in procinto di arrivare, si aprono anche le stagioni dei concerti e proprio un concreto è il protagonista di questa nuova truffa, che stavolta ha sfruttato la musica per rubare denaro ai malcapitati.

Biglietti fake per andare ai concerti a 1.200 euro

Di recente, la polizia ha segnalato il caso di un truffatore che si è spacciato per il cantante e bassista Red Canzian, famoso per la sua storica militanza nei Pooh.

Come difendersi

Il truffatore ha cercato di vendere un biglietto per il concerto del cantante, che si è svolto a Silea, ad un prezzo di 1200 euro. Il problema è che il concerto era gratis. Lo stesso Canzian ha denunciato il fatto sui social. Attraverso un videomessaggio ha chiarito che si è trattato di un tentativo di truffa. Infatti, il concerto svolto nel trevigiano era gratis e non si doveva pagare nessun biglietto.Non è certo la prima volta che i truffatori sfruttano il nome di artisti prossimi a fare concerti, per vendere finti biglietti a prezzi carissimi. Il settore dei concerti è molto prolifico e in alcuni casi, per accaparrarsi i biglietti di alcuni cantanti, i fan sono disposti a sborsare un sacco di soldi.Nel caso in questione il concerto era gratis, per cui è stato facile riconoscere subito la truffa che chiedeva 1.200 euro per un biglietto.

La Polizia ha ricordato che per difendersi da queste truffe legate ai concerti, è fondamentale seguire alcune regole. Prima di tutto va detto che nessun cantante contatterebbe un fan per chiedere dei soldi. Bisogna poi anche considerare il prezzo. Infatti, un costo molto alto di un biglietto è sempre sospetto. Se qualcuno chiede 1200 euro, come è successo in questo caso, per un ticket di un concerto, è chiaro che si tratta di una truffa. Inoltre, è sempre importante acquistare i biglietti sui siti ufficiali o autorizzati controllando direttamente sul sito ufficiale o sulle pagine social del cantante quali sono i canali autorizzati. Infatti, non di rado, i criminali agiscono creando dei siti clone per mettere in atto delle vere e proprie tecniche di phishing.

È importante anche controllare l’affidabilità del sito guardando le recensioni su Google o cercando qualche riscontro online. Difficilmente, se non si trova nulla, si tratterà di un sito serio. Per cui è sempre meglio diffidare. In più è importante usare una carta ricaricabile, invece di una carta di credito, caricando solo l’importo richiesto per il biglietto. In questo modo per i malfattori sarà molto più difficile rubare credenziali.

Attenti alla truffa del cantante: se vedete questo messaggio è meglio diffidare

Come abbiamo avuto modo di vedere, ormai sempre più persone rimangono vittime di svariate truffe. Ultimamente si è sentito parlare di vari tentativi di truffa da parte dei criminali che cercano in ogni modo di entrare nei conti e rubare tutto. È recente, ad esempio, la truffa del telefono, direttamente da Londra, in cui i ladri, prima di rubare il telefono alla vittima, spiano il pin per avere accesso anche alle app bancarie e quindi svuotare il conto. Quello del cantante, è un altro raggiro a cui bisogna fare davvero attenzione, perché si rischia di pagare molti soldi a vuoto per un biglietto di un concerto e poi trovarsi in mano con un pugno di mosche, essendo il biglietto fake.