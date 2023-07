Truffa del finto buono SHEIN da 500 euro, il nuovo raggiro svuota il conto

Lo abbiamo detto mille volte. Le truffe non vanno in vacanza. Anzi più passa il tempo e più aumentano lasciando sgomente le vittime che spesso rimangono con un pugno di mosche in mano. Una di quelle che ogni tanto tornano in auge è la truffa del buono Shein da 500 euro. E nonostante giri da tempo, ogni volta che torna in voga miete sempre molte vittime perché sfrutta il nome di un brand famoso e internazionale. Ma come funziona?

Come funziona la truffa che sfrutta il nome dell’e-commerce cinese

Va subito detto che Shein ha più volte pubblicato dei messaggi di avvertimento per la clientela. In cui invita a non cadere nella truffa e chiarisce che ovviamente il brand non c’entra nulla con il raggiro. Il noto e-commerce cinese ha milioni di clienti in tutto il mondo e molti ricevono via email, messaggio tramite notifiche delle app le novità o le offerte legate a promozioni ed offerte del marchio.

Ecco perché, i truffatori hanno vita abbastanza facile e non trovano tanta difficoltà a creare delle finte catene di Sant’Antonio o messaggi fake dove si cerca di truffare le persone. La truffa del buono Shein, infatti, passa non solo da messaggi email, ma anche tramite i social o catene su Whatsapp, dove si invia un link che informa di un concorso estivo che dà la possibilità di vincere un buono da 500 euro da spendere nel noto e-commerce.

In altri casi la truffa è perpetrata tramite dei giochini a premi

Essendo che l’imitazione è abbastanza fedele al sito originario, non di rado le vittime cadono nel raggiro e si ritrovano coinvolte nella truffa.

Molti utenti hanno raccontato di aver ricevuto un link tramite i social o tramite email. Altri tramite la messaggistica istantanea, in cui si avvertiva di un concorso, dove bastava rispondere ad alcune domande per vincere voucher da 500 euro. In altri casi, la truffa era perpetrata tramite dei giochini, tipo pacchi da aprire che portano ad un premio. Anche in questo caso non si trattava di Shein, ma di una truffa che sfrutta il nome del brand.

Alla fine del gioco, quasi tutti, guarda caso, vincevano, e poi si invitava a compilare un form con i dati personali e la carta di credito per riscuotere il premio. I truffatori chiedevamo anche il CVV della carta, ragione per cui già da questo particolare è possibile capire che si tratta di un raggiro. Inserendo i dati, insomma, si rischia di farsi rubare tutti i soldi dalla carta. Shein è intervenuta di recente confermando di essere estranea ai fatti:

“Cari clienti: avvertimento sulla truffa di carte regalo false in circolazione sui social“.

In più il noto e-commerce ha sottolineato che contatta i clienti solo tramite i contatti di posta @shein.com o @sheingroup.com o tramite gli account ufficiali e soprattutto non chiede né di pagare per partecipare a certi eventi né il pagamento tramite app di pagamento mobile. Insomma, quella che sfrutta il nome di Schein è l’ennesima truffa a cui bisogna fare attenzione, anche se il numero di vittime è sempre alto, per cui ciò fa capire che non è semplice, a volte, non cadere nel tranello.

Riassumendo