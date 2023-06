Come abbiamo visto più volte, le truffe non vanno mai in vacanza e ne escono sempre di nuove, anche nelle modalità. Ultimamente, poi, i criminali non solo usano il web per mettere a segno qualche truffa, ma agiscono anche nella vita reale, inventando qualche pretesto per truffare le persone. Recentemente, ad esempio, si è parlato molto della truffa della moneta in cui la vittima che esce dal supermercato viene invitata a raccogliere una monetina che il truffatore ha fatto cadere sotto l’auto. Quando la vittima si china per prenderla, lasciando la borsa incustodita, un complice la ruba. Ma questa è solo una delle tante truffe che nell’ultimo periodo ha dato filo da torcere a molte persone. Senza contare le truffe online, che usano sms o email tramite la tecnica del phishing per rubare soldi e svuotare conti.

I raggiri di cui rimangono vittima i turisti

Nell’ultimo periodo stanno spopolando alcune truffe che riguardano i turisti.

Come funzionano

Tutto è partito quando una turista inglese a Milano ha diffuso sui social la sua esperienza affermando che alcuni venditori ambulanti userebbero trucchi di ogni tipo per spillare soldi ai turisti. La giovane inglese ha raccontato, tramite un video diffuso sui social, di alcuni raggiri di cui è rimasta vittima nella città meneghina. La prima è la cosiddettaMentre si trovava in Piazza Duomo, un giovane si è avvicinato a lei e al suo fidanzato e ha chiesto alla coppia se volesse una foto insieme in cambio di 3 euro.

La coppia inglese ha accettato, ma il truffatore, invece di scattare una foto, ne ha fatte almeno una decina pretendendo poi 30 euro. Ad un certo punto – ha detto la turista – il truffatore pretendeva 30 euro e li ha spinti ad andare al bancomat per prelevare soldi e farsi consegnare la cifra.

Truffa dei selfie a pagamento, il raggiro che prende di mira i turisti in vacanza

La ragazza ha però confermato di non aver dato nulla al truffatore e di essere riuscita a scampare a questo tentativo di raggiro.

Il secondo trucco di cui è rimasta vittima la giovane turista è quello del braccialetto, un trucchetto noto da anni. Ma forse non proprio a tutti. In questi casi, l’ambulante finge di regalare il braccialetto della fortuna ma dopo averlo messo al polso delle “vittime” di fatto pretende i soldi del bracciale. Ed è quello che è successo alla ragazza, che si è vista appoggiare il bracciale sulla spalla come regalo. Ma poi una volta accettato e indossato, il venditore voleva 10 euro.

Il racconto della turista ha trovato vari messaggi di solidarietà, ma c’è anche chi l’ha ammonita dicendo che questi trucchetti esistono da sempre e quindi l’hanno additata come un’ ingenua.

Ormai di truffe di ogni tipo se ne vedono tantissime ed è anche difficile tenere il conto. La maggior parte sono raggiri legati a tecniche di phishing per rubare soldi. In altri casi si tratta di veri trucchi che prendono di mira le persone per strada.

Riassumendo