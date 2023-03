Truffa della cesta del supermercato, così spendi il doppio quando fai la spesa

In questi tempi di crisi finanziaria e con l’inflazione che corre sempre di più, anche fare la spesa al supermercato può diventare un salasso. A quanti di noi sarà capitato di incappare in finte offerte o di lasciarci illudere da allettanti promozioni che tali non erano? La risposta è sicuramente affermativa. Non di rado, si parla anche della truffa della cesta. Non è proprio una truffa, nel senso che non svuota il conto o cose simili ma è fatta per attirare l’attenzione su alcuni prodotti e ci fa credere che siano in offerta o costino di meno quando non è vero.

Truffa della cesta del supermercato, le tattiche per farti spendere di più

Ormai, la maggior parte delle persone fa la spesa al supermercato perchè gli spazi sono enormi, si trovano anche prodotti in offerta e c’è una vasta scelta di prodotti, davvero per tutti i gusti. Dall’altro lato, però, proprio la troppa scelta a volte può causare una certa confusione, soprattutto sui prezzi e sulle offerte proposte. Questo accade in particolare quando abbiamo molta fretta e quindi prendiamo i prodotti dagli scaffali senza pensare troppo. Ecco, è proprio in questi momenti che magari non ci accorgiamo di prendere cose che costano di più. È chiaro che nei supermercati si usano delle strategie di marketing per vendere determinati prodotti rispetto ad altri.

La tattica del prezzo civetta

Già la disposizione degli scaffali è indicativa del fatto che si punta a vendere certi prodotti a discapito di altri low cost. Quelli messi ad altezza occhi, solitamente, sono quelli che si vogliono vendere di più o che costano di più.

Non di rado molti supermercati usano la tattica del prezzo civetta ossia si fanno offerte di pochi centesimi creando di fatto una falsa offerta per far in modo di invogliare all’acquisto.

Spesso basta alzare il cartellino per notare dal prezzo vecchio che si tratta di offerte di poco conto. C’è poi quella che è chiamata la truffa della cesta. Si tratta di ceste o contenitori, spesso posizionati in punti ben visibili del supermercato, in cui molti prodotti sono messi apparentemente a caso. Così, chi passa e li vede, viene attratto da questi prodotti e pensando che costino meno li mette nel carrello.

Molti pensano che i prodotti immessi nelle ceste siano quelli in offerta o che vengono messi li per essere smaltiti ma invece si tratta di una tattica di marketing per attirare l’attenzione. Quindi, prima di acquistarli è sempre bene confrontare il prezzo anche con i prodotti simili che si trovano negli scaffali. Non è difficile, insomma, uscire dal supermercato con il carrello pieno, a volte conseguenza di acquisti compulsivi, attratti da offerte e promozioni non di rado specchietti per allodole.