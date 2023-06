Truffa della casa vacanza e del taglierbe, i nuovi raggiri che rovinano l’estate

Si fa presto a cliccare sull’annuncio sbagliato e finire dritti in una truffa che svuota il conto. Questa estate aumentano sempre di più le truffe che spaziano da quelle legate alle case vacanza fino ai raggiri che colpiscono la vita quotidiana. Finito il viaggio, infatti, tutti vogliono andare in vacanza e anche se i prezzi sono più alti rispetto allo scorso anno, le prenotazioni sono numerose e in pochi rinunciano. Il rischio di incappare in una truffa, però, non è da escludere. Per questo gli esperti della polizia postale incoraggiano a fare attenzione a quegli annunci legati alle case vacanza che possono risultare sospetti.

La truffa legata alla casa vacanze

Di solito, infatti, queste truffe legate alle vacanze, fanno leva sull’esigenza di risparmiare da parte degli internauti e di trovare delle soluzioni a prezzi più bassi. Per questo – come ha sottolineato Maria Cristina Fagone, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Fvg- è importante dare attenzione ai segnali spia.

Ma quali sono?Solitamente lafunziona in questo modo. La vittima cerca una casa vacanza e si imbatte nell’annuncio di una molto scontata e spesso senza recensioni, dove il proprietario si trova all’estero e chiede un bonifico internazionale a titolo di caparra e i documenti, che poi saranno usati per creare una identità fake. Non contento, il criminale fingerà un problema informatico e per questo motivo chiederà di continuare la conversazione via posta e messaggi.

La polizia postale, quindi, consiglia di diffidare di questi tipo di annunci ma anche dei siti clone, dove ci si accorge che è fake perché innanzitutto manca l’icona del lucchetto accanto all’indirizzo della pagina web.

I raggiri legati a tagliare e altre attrezzature da giardino in vendita online

In più si sconsiglia di non fare affidamento a link condivisi via email o da altri siti e non aprire link allegati e prenotare dal sito o dall’app senza fare bonifici.

Oltre alle truffe legate alle vacanze, aumentano anche quelle che hanno riferimenti agli acquisti online – come ha fatto sapere la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brescia. In particolare si stanno verificando molti raggiri legati a tagliare e altre attrezzature da giardino in vendita online.

I criminali agiscono sempre allo stesso modo. Creano un profilo fake, che riconduce a persone reali ma in realtà si tratta di criminali. Quindi per difendersi si consiglia di pagare in contrassegno se si tratta del primo annuncio del venditore e mancano le recensioni. E soprattutto diffidare dei prezzi troppo bassi. Così come è importante chiedere più dati possibili, scegliere metodi di pagamento tracciabili e diffidare di chi fornisce caselle postali anzichè indirizzi fisici.

Purtroppo le truffe continuano a mietere parecchie vittime e sono anche stagionali. Con l’arrivo dell’estate, infatti, i truffatori puntano a quei raggiri a tema come , appunto, le vacanze, o acquisti online legati alla stagionalità come gli attrezzi da giardino. Per questo motivo è davvero fondamentale porre più attenzione possibile per non rischiare di finire in truffe pericolose.

