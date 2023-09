Truffa black money scam: il raggiro del liquido che trasforma la carta in soldi

Di truffe ormai ne escono a bizzeffe. Non passa giorno in cui non si sente parlare di qualche truffa ruba soldi. Che si tratti di phishing o di veri e propri raggiri che si svolgono nella vita reale, è fondamentale sempre fare attenzione perché i criminali sono dietro l’angolo.

Di recente, abbiamo visto che è tornata di moda la truffa dello specchietto, con le sue tante varianti, ma ci sono anche le truffe legate agli acquisti online o quelle che sfruttano la tecnica del phishing per svuotare i conti. Quella che vi stiamo per raccontare ha davvero dell’incredibile.

Come funziona la truffa

La truffa risale al 2018 ma è emersa solo in tempi recenti, quando la vittima ha raccontato i fatti durante il processo. Come racconta il Messaggero, due uomini che dicevano di lavorare per l’ambasciata del Camerun, avevano contattato un 54enne di origine marocchina, proprietario di una lavanderia per tentare di vendergli una pozione per creare soldi.

«Mi hanno fatto vedere che da un foglio bianco con questo liquido apparivano 50 euro»

L’uomo ha raccontato che nel 2018 i due finti ambasciatori si erano proposti di vendergli un liquido miracoloso:

In seguito gli avevano chiesto 25mila euro per l’acquisto di questo liquido magico. La vittima, però, che aveva già sentito parlare di questa truffa, non si è lasciata beffare e all’appuntamento concordato con i due truffatori si è presentata con i carabinieri. I due criminali, che si erano finti ambasciatori del Camerun, si erano presentati nella lavaneria dell’uomo e poi avevano posizionato un borsello nero che conteneva delle bottiglie di plastica. Al loro interno c’era il famoso liquido in grado di trasformare la carta in banconote.

Non è la prima volta che vanno in scena truffe di questo genere, chiamate “Black money scan”. Una volta che le forze dell’ordine sono intervenute con la vittima, hanno sequestrato il materiale e vari prodotti. La truffa Black money scan consiste proprio nel far credere alle vittime che è possibile trasformare dei fogli di carta in soldi usando dei particolari solventi. In passato, una truffa simile da 13 ,milioni di euro, aveva coinvolto varie persone tra cui imprenditori ed ereditieri. Stavolta, però, il 54enne ha scovato la truffa e non si è lasciato fregare.

Le truffe, però, continuano a colpire indistintamente. Di recente avevamo parlato della truffa dei finti pacchi Amazon in giacenza venduti a 2 euro. Stavolta, il raggiro corre sui social tramite dei post sponsorizzati. Come si nota, queste truffe cercano in ogni modo di risultare veritiere o copiando i loghi e siti dei veri brand oppure cercando di conquistare la fiducia delle potenziali vittime fingendosi personaggi di un certo tipo. Nel caso del raggiro in questione, quindi, i due criminali si erano finti ambasciatori.

I consigli per evitare queste truffe sono sempre gli stessi. Diffidare sempre di telefonate dove ci sono richieste di denaro o altri tipi di richieste strane e fuori dall’ordinario, come la pozione per creare banconote.

