Treni notturni ecco quali sono le tratte più belle in Europa

Fino a qualche tempo fa non si parlava più dei treni notturni che fino a dieci anni fa erano molto richiesti e utilizzati. Da quando Trenitalia ha lanciato l’Euronight da Ancona verso Vienna e Monaco, nel nostro paese sono tornati di moda. Il treno notturno per Germania e Austria, però, non funziona ancora, lo sarà a partire da giugno.

Ma perché viaggiare in treno? Sicuramente per la magia che si respirerà. Forse sarà per la sua lentezza che permette di osservare il paesaggio che scorre fuori dal finestrino e apprezzare le continue differenze che con il trascorrere dei chilometri sono sempre più evidenti.

In ogni caso, questa tipologia viaggio è un’ottima soluzione se si devono affrontare lunghi spostamenti con i propri figli (in modo tale da non stressarli troppo). Tanti bimbi sono affascinati dai treni e dormire su di essi per loro è un’avventura irripetibile.

Ma il punto di forza dei treni notturni è che con essi si risparmia una notte in hotel che è un vantaggio da tenere a mente, visto il prezzo proibitivo delle strutture in molte città europee.

Quali sono allora le tratte più belle in Europa?

C’è una mappa elaborata da Back-onTrack-eu, ci spiega Doveviaggi, che mostra tutte le tratte più importanti effettuate dai treni notturni in Europa. Le opzioni sono tante: si va dagli spettacolari viaggi lungo le coste fino ad arrivare alle capitali culturali.

Tra le tratte più belle d’Europa c’è la Nightjet che è stata lanciata alla fine dello scorso anno e collega molti stati. Si parte da Stoccarda e si va verso Venezia o Fiume, Vienna, Budapest, Lubiana e Zagabria.

Con il vettore ceco České Dráhy si può viaggiare, invece, da Praga verso Dresda, Basilea, Francoforte e anche Lipsia.

Le altre

Ricordiamo che tale treno è stato chiuso nel 2017 per poi essere riavviato lo scorso anno con un restyling delle carrozze.

Ci si potrà spostare con i treni notturni anche da Bruxelles a Berlino via Amsterdam e Rotterdam. Il servizio, però, partirà a maggio di quest’anno e sarà offerto dalla European Sleeper 3 volte alla settimana con prezzi che partiranno da 49 euro per un posto a sedere o da 79 euro per una cuccetta.

Segnaliamo inoltre il viaggio notturno Parigi-Vienna o Parigi-Budapest e Chuj-Napoca che è la capitale non ufficiale della Transilvania. Se si cerca lusso e convenienza, invece, si dovrà scegliere l’itinerario da Amsterdam verso Arnhem, Düsseldorf, Colonia, Francoforte, Basilea e Zurigo.

L’operatore svedese Sj, infine, proporrà treni notturni per spostarsi tra Amburgo, Copenaghen, Berlino e Stoccolma. I treni sono nuovi e hanno anche scompartimenti privati nonché delle cuccette ai 6 letti.

