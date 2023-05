I tre migliori ristoranti economici della Costiera Amalfitana

Non solo paesaggi mozzafiato, ma anche squisitezze alimentari. Stiamo parlando di una delle mete turistiche più apprezzate del nostro paese: la Costiera Amalfitana. Quali sono i ristoranti economici più gettonati del posto? Mettiamoci sulle loro tracce andando a scoprire quelli che sono i luoghi della buona cucina, dove potremo trovare piatti tipici a base si pesce e non solo. Naturalmente, sempre con un occhio di riguardo verso il portafogli.

Migliori ristoranti economici Costiera Amalfitana

Dopo averi visto quali sono le migliori trattorie per mangiare bene e spendere poco in Umbria, ecco invece un’altra serie di consigli per palati fini. Partiamo con il Ristorante Pizzeria Le Palme. Si trova nel centro storico di Atrani ed è un locale accogliente e genuino. Tra le scelte della casa ci sono pizze cotte nel forno a legna, pasta fatta in casa, pesce fresco e altre delizie della cucina mediterranea. Se volete assaggiare un buon piatto di pesce, il prezzo medio è di circa 10 euro, mentre la pizza costa intorno ai 6 euro.

Passiamo al secondo consiglio dedicati ai migliori ristoranti economici della Costiera Amalfitana. Stiamo parlando del ristorante La Bontà del Capo, sito a Conca dei Marini. Il ristorante offre una vista spettacolare e propone piatti tipici preparati con ingredienti freschi e genuini. Spiccano a tal proposito la pasta con le zucchine, il polpo alla luciana, il fritto misto di paranza e il dolce del capo, una torta al limone con crema pasticciera. Il piatto di pasta costa mediamente 8 euro, mentre quello di pesce arriva a 12 euro.

Tra paesaggi e cibo buono

Chiudiamo con il terzo e ultimo consiglio relativo ai migliori ristoranti economici della Costiera Amalfitana.

si trova a Scala, il più antico comune del luogo. Si tratta di un ristorante molto rustico e caratteristico ed è gestito da una famiglia di pescatori. Il pesce offerto è quindi estremamente fresco, praticamente appena pescato. Tra i piatti più apprezzati ci sono la zuppa di cozze e vongole, gli spaghetti alle vongole veraci, il baccalà alla napoletana e il fritto misto alla pinguino. Particolarmente contenuti anche i costi, visto che il prezzo medio per un piatto di pesce è di soli 10 euro.

Archiviata la nostra guida relativa ai migliori ristoranti economici della Costiera Amalfitana, non ci resta che invitarvi a scegliere quello che più si addice alle vostre preferenze, considerando non solo i vostri gusti alimentari, ma anche quelle che sono le vostre mete turistiche, visto che abbiamo fatto riferimento a tre diversi comuni di Amalfi.