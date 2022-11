30 mila euro a chi si trasferisce in questo borgo della Puglia: come presentare la domanda

.Un comune italiano offre 30 mila euro a chi si trasferisce in un noto borgo della Puglia. Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di trasferirsi in un borgo italiano e riniziare da capo, magari riuscendo a ristrutturare una casa? Negli ultimi anni aveva preso il via il progetto delle case a 1 euro, iniziative volute dai Comuni per evitare lo spopolamento di alcuni paesi. Oltre alla case a 1 euro, esistono anche altri tipi di iniziative che più o meno hanno lo stesso scopo. Riuscire a riempire le dimore del centro rimaste vuote.

Ne sa qualcosa il comune di Presicce, in provincia di Lecce, noto borgo del Salento, che offre 30mila euro a chi decide di trasferirsi acquistando una delle proprietà storiche del paese. Il prezzo al metro quadro è di circa 500 euro. Il Comune è disposto ad offrire un aiuto di 30mila euro a chi decide di investire nel borgo.

Trasferirsi in Puglia, 30 mila euro a chi si trasferisce in questo borgo, come funziona l’iniziativa per ripopolare il centro storico

Il finanziamento, infatti, potrà essere utilizzato sia per acquistare una casa che per lavori di ristrutturazione.

La notizia è stata riportata anche dalla Cnn. L’assessore comunale Alfredo Palese ha detto che nel centro storico ci sono tante case vuote costruite prima del 1991 che sarebbe bello riuscissero a trovare un proprietario o nuovi residenti. Ad oggi, il comune pugliese, che si è fuso con Acquarica, conta circa 9 mila abitanti. Il comune vuole offrire 30 mila euro per chi decide di trasferirsi nel centro storico. Ma ha già pensato ad altri vantaggi per le famiglie come agevolazioni fiscali, incentivi e programmi per avviare attività commerciali, ma anche bonus per bambini.

Come inviare la domanda quando uscirà il bando

Al momento, il progetto è in via di definizione, ma entro la fine dell’anno dovrebbe essere presentato il bando e pubblicato sul sito del Comune di Presicce Acquarica. Chi è interessato potrà collegarsi direttamente sul portale del comune per scaricare il bando e inviare la richiesta. Sicuramente è un’iniziativa che avrà molto successo. Ne ha parlato, come detto, anche la Cnn e visto l’interesse di molti turisti americani e stranieri per il Salento, soprattutto nell’ultimo periodo, ci sono ottime possibilità che l’iniziativa del Comune sarà ben accolta. Presicce, è dal 2011 inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia ed è è nota come “Città dell’Olio e degli Ipogei”. Oltretutto si trova in una posizione ottimale non lontana da note località come Santa Maria Di Leuca e Marina di Pescoluse. Per chi ama il mare del Salento, insomma, è una vera chicca.