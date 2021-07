Traffico autostrade agosto 2021: la mappa dei cantieri, esodo estivo a rischio paralisi

Da oggi, 30 luglio, inizia l’esodo estivo. Milioni di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere le località di vacanza ma come ogni esodo che si rispetti, soprattutto per i primi due fine settimana di agosto, ci attendono code e cantieri in autostrada. I primi bollini rossi sono previsti da oggi, venerdì 30 luglio e per tutte le giornate di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto.

Nuovo bollino nero e traffico intenso da venerdì 6 agosto a domenica 8 agosto. E ancora dal 13 al 15 agosto (anche se in questo caso il bollino dovrebbe essere giallo) per tornare a livello critico a causa dei rientri, e il cosiddetto controesodo, dal 20 al 22 agosto e dal 27 al 29 agosto.

Dove sono i cantieri in autostrada

Oltre alle file in autostrada, però, anche i cantieri in autostrada sembrano impensierire gli automobilisti che si mettono in viaggio. Anas ha già rimosso 435 cantieri fino al 5 settembre ma ce ne sono ancora 400 che non possono essere rimossi.

Tra quelli segnalati, figurano i restringimenti sull’A19 tra Chiasso e Como, dove si viaggia ad una corsia, sull’A8 all’altezza della Tangenziale ovest e la corsia di emergenza chiusa. Lavori anche sull’A7 Milano-Genova, dove sono presenti vari cantieri così come sull’A10 Genova-Savona e l’A12 da Genova a Sestri.

Lavori e cantieri sull’A21 tra Torino e Piacenza, dove sono presenti vari punti ad una sola corsia, così come sull’A6 nel tratto tra Niella Tanaro fino in Liguria. Cantieri anche sull’A1 tra Firenze e Bologna andando verso Sud, alcuni svincoli sono chiusi. Sull’A14 si segnalano quelli tra Fermo a Pescara Nord. Vicino a Napoli, sono presenti cantieri sull’A16 e sull’A30, Castel San Giorgio e Mercato San Severino, con alcune corsi ristrette e gallerie chiuse.

Dove ci sarà molto traffico in autostrada questo fine settimana

Infine, vengono segnalati cantieri in Sicilia sull’A18, l’A19 e l’A20.

L’Anas ha segnalato che da questo fine settimana il traffico sarà particolarmente intenso sull’A2, “Autostrada del Mediterraneo”, tra Campania e Calabria, ma anche sulla statale 106 Jonica e la 18 Tirrenica in Calabria e sulla A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Traffico intenso anche sulla statale 148 Pontina nel Lazio, l’SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, l’E45 e la SS16 Adriatica tra Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia e nella Tangenziale Ovest di Milano.

