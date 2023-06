Tracce esami, arriva il messaggio della Meloni per la Maturità 2023

Il giorno clou è finalmente arrivato, i nostri ragazzi sono tra i banchi della propria aula per iniziare la fase conclusiva della maturità 2023. Quali sono le tracce degli esami di quest’anno in merito alla prima prova in atto oggi, mercoledì 21 giugno? Scopriamolo insieme.

L’augurio del premier Meloni

Se siete genitori e i vostri figli sono in questo momento a scuola a svolgere gli esami di maturità, allora senza dubbio sarete curiosi di conoscere quelle che sono le tracce che alla fine il Ministero ha deciso di offrire ai ragazzi. Intanto, però, arriva anche il messaggio della Meloni, che di buon mattino ha postato sui social un suo personale ricordo degli esami e dato un augurio ai giovani di oggi che stanno affrontando questo importante step della loro vita.

“È arrivato il giorno degli esami di maturità, ricordo l’ansia, ma quello che succede oggi lo ricorderete tutta la vita. Affrontatelo a testa alta. In bocca al lupo”.

Torniamo alle tracce d’esami.

“Un grande in bocca al lupo ai 536 mila studenti che oggi iniziano gli esami di Maturità 2023. Spero abbiate riposato, la notte prima degli esami è sempre un po’ tormentata. Godetevi questo momento unico della vostra gioventù che poi viene il bello. Auguri”.

Tracce esami maturità 2023

La prova di oggi è, gli studenti, circa 536 mila, potranno scegliere una delle sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione. Avranno a disposizione 6 ore di tempo per sviluppare il proprio tema sulla traccia scelta. Ad esaminare il tutto la commissione formata un presidente e tre membri esterni (sono 14 mila le commissioni quest’anno). Gli auguri della Meloni non sono stati gli unici omaggi onorevoli arrivati in giornata. C’è anche quello di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri, il quale scrive:

E veniamo finalmente alle tracce della prima prova scritta.

Si parte con Moravia e Quasimodo. Il primo con un brano tratto dal suo Gli Indifferenti, il secondo con Alla Nuova Luna. L’altra traccia proposta ai maturandi è Elogio dell’attesa nell’era ditratto da un testo di Marco Belpoliti. Si tratta di un testo che probabilmente troverà le simpatie di molti giovani, visto che si parla di qualcosa che è particolarmente apprezzata, e soprattutto utilizzata, dai ragazzi, appunto WhatsApp. Un’altra traccia che affonda le sue motivazioni nella storia contemporanea del nostro paese è “Le dieci cose che ho imparato”. Si tratta di una traccia dedicata a, morto lo scorso anno e autore di un programma fondamentale per il nostro paese: Quark.

Con questo programma il presentatore ha insegnato tanto agli italiani, ecco il motivo del titolo della traccia. La quinta traccia è L’idea di nazione con un testo tratto da Federico Chabod, in questo caso i maturandi dovranno fornire analisi e produzione di un testo argomentativo. Sempre nell’attualità attinge anche la sesta traccia, denominata Lettera al ministro Bianchi durante il Covid. Si tratta quindi di un periodo difficile che abbiamo vissuto tutti e che è ancora presente nella memoria degli italiani e non solo. Infine, la settima e ultima prova vede protagonista Oriana Fallaci. Il brano è tratto dal suo Intervista con la Storia. Ecco l’elenco completo delle tracce d’esame:

brano tratto da ‘Gli indifferenti’ di Alberto Moravia;

‘Alla nuova luna’ di Salvatore Quasimodo;

brano tratto dal libro ‘Dieci cose che ho imparato’ di Piero Angela;

‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’, tratto da un testo di Marco Belpoliti;

‘L’idea di nazione’, con un testo tratto da Federico Chabod;

brano tratto dal libro ‘Intervista con la storia’ di Oriana Fallaci;

lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Riassumendo…