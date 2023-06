The Flash incassi, debutto già al primo posto per il nuovo film DC, quanto ha guadagnato?

È arrivato come un fulmine, e in piena velocità si è preso già il primo posto nella classifica del box office italiano. Stiamo parlando di The Flash, il film di Muschietti che dovrebbe fungere da reboot per l’intero universo DC al cinema. Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri.

Un fulmine velocissimo

Chi non conosce la storia di The Flash? In realtà, molti, visto che innanzitutto bisognerebbe capire di quale Flash si parla. Il primo storico della Golden Age? Oppure parliamo di Wally West? In realtà, il più famoso nell’immaginario collettivo sia di chi legge i fumetti che di chi non ne ha mai aperto uno, è sempre Barry Allen, merito delle diverse serie tv che lo vedono protagonista. Da qualche anno anche il cinema ha deciso di puntare su questa specifica versione del velocista scarlatto, prima con Justice League, poi con la pellicola ad esso dedicato, appena uscita anche nelle sale italiane. Ma quali sono gli incassi di The Flash al debutto il 15 giugno?Scopriamolo subito con questa classifica dedicata al box office nel nostro paese:

1. The Flash – 385.094 euro (108.511 spettatori) Tot. 385.094 1GG

2. La Sirenetta – 167.797 euro (48.147 spettatori) Tot. 10.840.839

3. Spider-Man: Across the Spider-verse – 152.559 euro (43.644 spettatori)Tot. 4.737.192

4. Transformers – Il risveglio – 109.075 euro (31.075 spettatori) Tot. 1.689.287

5. Fast X – 32.071 euro (9.154 spettatori) Tot. 11.574.284

6. Rapito – 14.303 euro (4.000 spettatori) Tot. 1.411.486

7. Due matrimoni alla volta: 13.085 euro (3.742 spettatori Tot. 25.945* 1GG

8. The Boogeyman – 12.536 euro (3.585 spettatori) Tot. 695.637

9. Mindcage – mente criminale – 10.116 euro (2.917 spettatori) Tot. 175.830

10. Blu e Flippy – amici per le pinne – 9.224 euro (2.661 spettatori) Tot. 133.021

The Flash, incassi col botto in Italia

Debutto col botto nel nostro paese per il velocista scarlatto. E questo nonostante la grande offerta che di Cinema in Festa che proponeva fino alla giornata di ieri il prezzo del biglietto a soli 3,50 euro. C’è inoltre da aggiungere anche la grande problematica legata al protagonista Ezra Miller, il quale dovrebbe aver abbandonato il franchiste dopo questa pellicola a causa dei guai con la legge che lo vedono da tempo coinvolto. A dire il vero, che abbandoni realmente la saga non è affatto detto, poiché il grande successo della pellicola potrebbe far ricredere la Warner. C’è comunque da dire che il film è in tutto e per tutto un reboot della saga, che dovrebbe essere quindi azzerata con la nuova programmazione organizzata da James Gunn.

Ciò che conta è che comunque la pellicola ha mostrato subito i muscoli alla prima al cinema, e al momento il passaparola è decisamente positivo, cosa che spingerà quindi le persone ad andare a vedere il film nei prossimi giorni. Quasi 400 mila euro incassati nel primo giorno nel nostro paese sono davvero un grande traguardo. Ma com’è andato invece il film in USA? In patria la risposta sembra essere stata davvero ottima, visto che ha incassato alla prima serata di programmazione ben 9 milioni di dollari. Si tratta di un debutto davvero ottimo, visto che non è andato troppo lontano da altre pellicole che al debutto hanno registrato ottimi risultati.

Pensiamo ad esempio a Venom ($ 10 milioni), Doctor Strange ($ 9,4 milioni), Aquaman ($ 9 milioni), tutti film che hanno poi ottenuto grandi risultati conclusivi al botteghino. Non appare nemmeno troppo distante dai successi di Wonder Woman, che esordì con 11 milioni, e del resto parliamo di un periodo in cui la DC era ancora sulla cresta dell’onda e non risentiva ancora della grande crisi che l’avrebbe accompagnata successivamente costringendola a resettare il suo universo narrativo. Insomma, ci sono grandi auspici per questo nuovo capitolo del supereroe più veloce del mondo. Vedremo se gli incassi alla fine saranno davvero paragonabili ai colossi della Marvel, la quale a sua volta non sta vivendo un periodo particolarmente proficuo.

Riassumendo…