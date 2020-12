Terza ondata coronavirus certa secondo Crisanti, che cosa accadrà

La terza ondata della pandemia di coronavirus sembra una certezza. Nonostante le misure di Natale per scongiurare subito l’arrivo di una terza ondata, secondo il medico Andrea Crisanti, in queste condizioni l’arrivo della terza ondata appare una certezza.

La terza ondata ci sarà

“La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante” ha detto il microbiologo e docente dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, che intervenuto al programma “L’Aria che tira” ha parlato della situazione attuale e ha lanciato un allarme. L’inverno in arrivo, quindi, appare preoccupante, anche perchè prima che il vaccino arrivi per tutti dovranno passare molti mesi. Chiare le sue parole, che non sembrano lasciare spazio all’immaginazione:

Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno preoccupante. L’Italia alla fine della prossima settimana sarà il Paese con più morti in Europa, non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Natale, con scuole chiuse e fabbriche a ritmo ridotto, va sfruttato per ridurre i contagi.

Subito a gennaio?

Secondo Crisanti, la situazione in cui ci troviamo è da addebitarsi a come si è gestita la pandemia i mesi scorsi, soprattutto durante l’estate, quando era stato permesso agli italiani di fare qualunque cosa, senza contare la riapertura di scuole e attività produttive a settembre che hanno poi fatto esplodere i contagi. Secondo Crisanti, insomma, non solo la terza ondata è una certezza ma la seconda si poteva gestire. La zona rossa della Lombardia, che oggi si trova in zona arancione e probabilmente diventerà gialla dal fine settimana, sta migliorando proprio a causa dei provvedimenti presi le settimane scorse, mentre in Veneto, ha fatto notare il medico, che è sempre rimasta zona gialla, i casi stanno aumentando. Nel frattempo il Governo sta facendo di tutto per evitare subito una terza ondata, con divieti e regole severe per le feste, che impongono pochi festeggiamenti, coprifuoco, divieto di feste e di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio.

