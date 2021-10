Terza dose vaccino per over 60 e Johnson & Johnson: il calendario e le ultime ipotesi

Non c’è ancora una data di partenza per quanto riguarda la terza dose di vaccino per tutta la popolazione sotto i 60 anni. Il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha detto che per i più giovani si vedrà più avanti mentre si va verso un richiamo per i vaccinati con J&J oltre che per gli over 60, per cui le prenotazioni sono già partite.

Richiamo per chi si è vaccinato con Johnson & Johnson

Attualmente, la terza dose di vaccino anti-covid è riservata ai fragili, ospiti delle Rsa, sanitari e over 60 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 6 mesi. Chi ha più di 60 anni e si è vaccinato con la seconda dose almeno sei mesi fa può prenotare la terza dose, quindi per adesso possono vaccinarsi coloro che hanno ricevuto il secondo richiamo da gennaio, febbraio, marzo e aprile. Da novembre, toccherà agli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose a maggio. Per adesso non ci sono notizie in merito ad un allargamento della platea, per cui probabilmente se ne parlerà all’inizio del nuovo anno mentre probabilmente partiranno per coloro che si erano vaccinati con Johnson & Johnson. Finora sono state somministrate quasi 700mila terze dosi mentre per i fragili sono state somministrate 200mila dosi aggiuntive.

Dove è possibile prenotare la terza dose di vaccino Regione per Regione

Ma dove è possibile prenotare la terza dose? In Lazio per gli over 60 ci si può prenotare dal 10 ottobre, in Lombardia dal 18 ottobre si possono prenotare gli operatori sanitari senza distinzioni d’età, in Basilicata le prenotazioni sono aperte dall’11 ottobre, nelle Marche e in Toscana dal 16 ottobre, in Puglia dal 13 ottobre, in Piemonte dal 18 e in Liguria dal 21 ottobre.

Partenza dal 22 ottobre anche in Friuli-Venezia Giulia, così come sono aperte le prenotazioni anche in Veneto, Sardegna, Sicilia e provincia di Bolzano.

In Emilia Romagna le prenotazioni sono aperte per sanitari e over 70 e 80 mentre in Molise si stanno vaccinando i fragili e gli over 80. Devono ancora partire con le prenotazioni degli over 60 la provincia di Trento e la Calabria mentre in Abruzzo e Umbria sono aperte solo per over 80. In Valle d’Aosta saranno le Asl a convocare i cittadini mentre in Campania non si seguiranno fasce d’età ma si andrà avanti con gli anziani e fragili.

