Terza dose vaccino per chi: tutto quello che bisogna sapere e da quando per gli over 18

L’Ema ha dato il via libera alla terza dose di vaccino per tutti i soggetti che hanno tra 18 e 55 anni dopo sei mesi dalla seconda dose, oltre all’ok alla terza dose del vaccino anti Covid-19 di Moderna per cittadini immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni.

Terza dose vaccino a chi, si parte con le prenotazioni entro ottobre

Per adesso si tratta solo di raccomandazioni, visto che i richiami fanno parte di strategie vaccinali dei paesi Ue che devono gestirli, ma il responsabile della strategia vaccinale di Ema Marco Cavaleri, ha sottolineato che la terza dose fornisce un aumento degli anticorpi molto più alto rispetto alla seconda.

In Italia, è già partita la somministrazione delle terze dosi per over 80, soggetti immunodepressi e sanitari e le prossime settimane dovrebbero iniziare anche quelli per over 60 e over 70, anche se per adesso non ci sono dettagli o date precise sull’avvio. Oltretutto è anche possibile effettuare la terza dose lo stesso giorno del vaccino contro l’influenza.

Avvio con il vaccino antinfluenzale

In alcune Regioni come la Lombardia si partirà oggi anche con le prenotazioni. Una strada seguita da molte altre Regioni. La Liguria ha annunciato che partirà con il terzo richiamo per over 18 dalla terza settimana di ottobre, in Veneto si partirà dal 2 novembre, in Sardegna è già iniziata la campagna per la terza dose alle categorie fragili. Tra ottobre e novembre, comunque, il debutto del nuovo richiamo e del vaccino contro l’influenza partiranno in tutte le Regioni, che dovranno anche segnalare la modalità di prenotazione.

E mentre ancora nulla è deciso sulla terza dose per i soggetti più giovani, l’immunologo Sergio Abrignani non pensa che al momento non sia necessaria per tutti: “Cerchiamo di far vaccinare tutti con la prima e la seconda dose. Con questo virus forse non arriveremo mai all’immunità di gregge, ma possiamo arrivare al 90% di vaccinati” ha detto ospite al programma “Un giorno da pecora’.

Vedi anche: Quando arriva la terza dose del vaccino anti Covid? Ecco il calendario per fasce d’età