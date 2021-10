Terza dose e vaccino antinfluenzale insieme: arriva il via libera, ecco chi può farlo

Il Ministero della Salute ha dato il via libera alla somministrazione congiunta del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti-Covid, anche la terza dose. Ad occuparsene saranno le farmacie e i medici di famiglia. Ma chi potrà ricevere insieme sia il vaccino contro l’influenza che quello contro il coronavirus?

Al via il vaccino antinfluenzale e il vaccino anti-Covid, chi potrà riceverlo

Nella circolare si legge che le Regioni devono individuare “i cittadini per i quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente” e che “siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione anti Covid-19”. In particolare si tratta di cittadini che hanno più di 60 anni che ancora devono vaccinarsi contro il coronavirus e di anziani, dunque, over 80 o fragili che aspettano la terza dose. Alcune Regioni sono già pronte a partire con le somministrazioni da questa settimana, come il Lazio, che ha comunicato la partenza imminente.

Le categorie che potranno fare i due vaccini, anche terza dose, lo stesso giorno

Di fatto, i soggetti a cui potrà essere somministrata la terza dose o la prima dose per chi ancora non l’ha fatta e il vaccino contro l’influenza sono quei soggetti anziani o fragili, nel dettaglio si tratta di:

-soggetti che hanno da 6 mesi a 65 anni e sono affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze

– cittadini che hanno più di 65 anni

-donne in gravidanza

– persone ricoverate in strutture per lungodegenti

– bambini in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico

-familiari e contatti dei soggetti a rischio complicanze.

Il vaccino contro l’influenza è gratis anche per medici, personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e altre categorie.

Da ottobre, dunque, si partirà con il vaccino contro l’influenza in tutta Italia e contestualmente ci si potrà vaccinare anche contro il covid-19. Le autorità sono arrivate alla conclusione che è possibile effettuare le due vaccinazioni nello stesso giorno o comunque anche a pochi giorni di distanza.

