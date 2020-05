Terapia al plasma, Coronavirus: la verità sulla cura e le fake news che fanno discutere politici e cittadini

Da alcuni giorni la rete si fa portavoce di una notizia secondo la quale la terapia al plasma, per curare i malati di Covid-19, sia “segreta”. Nessuno ne parlerebbe perché le lobby delle case farmaceutiche non potrebbero guadagnare, essendo un cura ‘fatta in casa’, e quindi non converrebbe.

Si parla di un complotto e sull’argomento è intervenuto anche Matteo Salvini (in forte calo di consensi secondo gli ultimi sondaggi) che in una diretta FB, come riporta Il Fatto Quotidiano, avrebbe affermato che “Molti cittadini potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis, non c’è dietro un business milionario, allora è meglio occuparsi di altro…”.

Le fake news sulla questione si moltiplicano: nelle ultime ore il portale Open ha svelato una bufala che sta girando, secondo la quale i NAS sarebbero intervenuti in un ospedale per chiudere il reparto che effettua la terapia al plasma, che curerebbe in 48 ore. Il motivo? Acquistare il presunto vaccino di Bill Gates.

Insomma, occorre fare chiarezza. Qual è la verità sulla terapia al plasma? Cosa sappiamo davvero? C’è qualcosa che viene tenuto nascosto?

Walter Ricciardi dell’OMS e la sperimentazione della terapia al plasma contro il Coronavirus

“Credo che sarà una strada importante”, ha affermato il consigliere del Ministero della Salute nonché rappresentante italiano all’OMS, Walter Ricciardi. La terapia con il plasma sembra promettente, ma occorre ancora del tempo per valutare la reale efficacia di questa sperimentazione.

In Italia, la sperimentazione vede come capofila la struttura ospedaliera San Matteo di Pavia già a partire dalla fine di marzo. Subito dopo, si è affiancato anche il Carlo Poma di Mantova.

Si tratta di una terapia già sperimentata in Cina, una tecnica comunque già usata per cercare di frenare le epidemie di Ebola e Sars.

Gli studi in corso sulla terapia al plasma

Il direttore del reparto di Pneumologia del Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, l’ha definita “l’arma migliore che abbiamo al momento”. A guarire è stata anche una paziente incinta.

La questione è molto delicata e la sperimentazione scientifica ha le sue regole: prima di gridare alla “cura” definitiva e, contemporaneamente, a complotti di case farmaceutiche, occorre mostrare calma e prudenza.

Si tratta al momento di ‘studi aneddotici’, il che significa che mancano allo stato attuale evidenze scientifiche forti. A spiegarlo è il direttore della Clinica delle Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che si augura che gli studi possano confermarne l’efficacia.

Ad intervenire è stato anche Fabrizio Pregliasco, noto virologo, il quale preferisce invitare ad avere calma e a mostrare prudenza: innanzitutto ammonisce contro quello che definisce il “clima da stadio” sulla questione. E contro i complottismi afferma che “già coinvolge e coinvolgerà ancor di più in futuro le aziende farmaceutiche” in quanto non si tratta affatto di una cura fatta in casa.

Le sperimentazioni in corso sulla terapia al plasma contro il Coronavirus

Il docente della Emory University di Atlanta, il virologo Guido Silvestri, racconta come sperimentazioni con il plasma siano attive anche oltreoceano. Questa tipologia di trattamento è stata approvata già nel marzo 2020 e sono state praticate terapie di questo tipo già su circa 5200 casi di Covid-19.

Il virologo spiega che la cura è promettente e sta mostrando una certa efficacia, ma pone anche dei limiti: innanzitutto, la questione della standardizzazione, impossibile a causa della estrema variabilità dei possibili donatori; in secondo luogo, nei momenti iniziali dell’epidemia, la scarsa quantità di possibili donatori.

In Italia, comunque, la sperimentazione sta proseguendo: nei prossimi tempi, la terapia verrà sperimentata anche in Puglia e all’ospedale Cotugno di Napoli.

[email protected]