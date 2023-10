Non c’è solo il carovita a rendere la nostra epoca storia complicata, ma anche il cambiamento climatico. Le temperature in aumento renderanno alcuni paesi invivibili. Secondo i dati raccolti dagli esperti, si parla già di un aumento di 1,5 gradi. Secondo le previsioni, alcuni luoghi subiranno conseguenze tali da rendere la presenza dell’uomo impossibile. Vediamo di quali si tratta.

I rischi del cambiamento climatico

La comunità scientifica sta prendendo sempre più seriamente i cambiamenti climatici che stanno riguardando il nostro pianeta.

Le temperature in aumento stanno portando gli esperti a stilare dei prospetti per scoprire cosa potrebbe accadere in futuro. Lo scopo è quello di spingere il Governo adattare piani per l’eventuale emergenza climatica che arriverà, e naturalmente essere pronti al peggio. Di recente un gruppo di ricercatori americani ha effettuato un modello climatico che ci svela quali saranno i paesi che più di tutti soffriranno per questa futura emergenza. Secondo tale prospetto, temperature e umidità raggiungeranno livelli insopportabili, rendendo la vita dell’uomo praticamente impossibile. Per descrivere l’aumento delle temperature, glihanno coniato un termine: temperatura di bulbo umido.

Si tratta temperatura a cui si porta l’acqua in condizioni di equilibrio di scambio convettivo con una massa d’aria in moto turbolento completamente sviluppato. In pratica, è la temperatura che tiene conto dell’umidità in sospensione (umidità dell’aria). Tale fenomeno porterà inevitabilmente a migrazioni di massa da parte dell’uomo verso altre zone ancora vivibili. Superando infatti la temperatura di bulbo umido, si valica una soglia oltre il quale l’uomo non può vivere. parliamo certamente di un periodo ancora molto lontano nel tempo, ma ciò significa che dovremo comunque lavorare sin da ora per fa si che in futuro ciò non accada. I cambiamenti climatici sono un fenomeno che riguarda tutti ed è per questo motivo che Governi e aziende si stanno mettendo all’opera per tenere a bada tale fenomeno con nuove regole sulla sostenibilità e l’emissione di carbonio.

Temperature in aumento, il nuovo studio

Di recente si è parlato anche dei tetti delle case con agrivoltaico , così come altri parametri che le aziende devono rispettare per ridurre le emissioni.

Lo studio del Center for Healthy Aging e del Dipartimento di Kinesiologia dell’Università Statale della Pennsylvania ha offerto una nuova prospettiva che ci svela come il riscaldamento globale renderà diversi luoghi della Terra inabitabili. L’analisi è stata condotta insieme ai colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie dell’Istituto per un Futuro Sostenibile dell’Università Purdue. La simulazione condotta ha svelato che attualmente ci troviamo a 1.2°C, circa, di temperatura media. Manca poco quindi per arrivare a 1,5 gradi, cosa che secondo gli esperti porterà a conseguenze davvero pericolose per il nostro pianeta. Arrivando invece addirittura a 2 gradi, allora le conseguenze saranno davvero disastrose, poiché si supererà quella definizione descritta poco sopra, ossia la temperatura di bulbo umido.

Pakistan e India sono le zone maggiormente a rischio. Nei due paesi vivono complessivamente 2,2 miliardi di persone. A ciò si aggiungono 1 miliardo di persone in Cina orientale e 800 milioni di residenti dell’Africa sub-sahariana. Le temperature in aumento metterebbero quindi l’intero pianeta in ginocchio, poiché queste persone saranno costrette a migrare in altri luoghi, finendo per mettere in ginocchio anche altri paesi per l’eccessivo numero di abitanti. L’Occidente sta provando di tutto per tenere a bada le emissioni di gas serra, ma se tale obiettivo dovesse farcire allora ci troveremo a temperature che arriveranno a 3 gradi, cosa che coinvolgerebbe anche gli Stati Uniti centrali e la costa centrale. Destino identico anche per Sud America e Australia. Insomma, situazione a dir poco inquietante, alla quale speriamo che i Governi sappiano mettere un freno.

