Tampone: lo Spallanzani ne sperimenterà uno per distinguere tra influenza e Coronavirus

L’assessore alla sanità del Lazio il cui nome è Alessio D’Amato ha comunicato che presto lo Spallanzani di Roma sperimenterà un tampone naso-faringeo in grado di distinguere l’influenza stagionale sia di tipo A che B dal Covid-19. Ecco maggiori info in merito.

Potrebbe arrivare uno strumento preziosissimo: il tampone unico influenza-coronavirus

Se lo Spallanzani riuscirà a validare il tampone unico influenza-coronavirus, si potranno dormire sonni più tranquilli quest’inverno in quanto in un colpo solo si capirà se si è contagiati dal virus dell’influenza o dal Coronavirus.

La paura c’è perché i sintomi dei due virus sono quasi identici e andando incontro alla stagione invernale, che è quella in cui tante persone finiscono a letto proprio a causa dell’influenza, il timore cresce ancora di più.

Lo Spallanzani sta cercando di fare il più presto possibile in vista della temuta “twindemic” ovvero la doppia pandemia Covid-influenza chiamata così negli Usa. La preoccupazione, però, non è soltanto italiana ma globale.

D’Amato, l’assessore alla sanità del Lazio, ha spiegato che questo nuovo strumento se validato sarà di grande aiuto in inverno. Ha poi aggiornato i dati dei contagi per regione comunicando che nel Lazio nella giornata di ieri si sono registrati 1.198 casi su 23 mila tamponi eseguiti con 6 decessi e 49 guariti. Il dato, ha però chiarito, tiene conto anche di 197 notifiche arrivate in ritardo soprattutto dalla Asl di Frosinone. Ed è proprio in tale città che c’è stato un record di casi ovvero 275 compresi i recuperi di notifiche arretrate.

