Il super caldo africano sta arrivando e ci darà davvero filo da torcere. Fino ad ora quello che abbiano vissuto è stato solo un piccolo assaggio di caldo, alternato a temporali e piogge che hanno mitigato l’afa. Quello a cui assisteremo da questo weekend, invece, è proprio l’arrivo del grande caldo, quello che fa soffrire, con temperature fino a 40 gradi, notti tropicali e afa insopportabile. Sembra, quindi, di rivivere lo stesso caldo dello scorso anno, che già ci fece boccheggiare per settimane. Come avevano già annunciato gli esperti meteo, infatti, è in arrivo l’anticiclone Cerbero, che inizierà a farsi sentire da sabato 8 luglio con i primi rialzi in Sardegna e Sicilia. Le temperature saliranno un po ovunque in Italia, ma saranno le due isole maggiori le prime vittime dell’anticiclone con punte di 45 gradi.

Caldo africano, è in arrivo l’anticiclone Cerbero

In realtà sulle isole maggiori il caldo si farà sentire già da oggi ma il vero aumento arriverà solo da sabato 8 luglio e ancora peggio dalla prossima settimana, quando l’anticiclone Cerbero si sposterà su tutto il paese portando valori sopra la media e addirittura con picchi di 45 gradi.

Le zone più colpite e quanto dovrebbe andare avanti

Il peggio lo vivranno le regioni del Sud con una vera e propria ondata di caldo record, ma punte di 38 gradi si toccheranno anche in quasi tutte le regioni del Centro e della Valpadana.

Il weekend, quindi, sarà quindi molto caldo ma uno scenario più drammatico si materializzerà lunedì 10 luglio quando le temperature si alzeranno fino a 40 gradi sulle zone interne della Sardegna, 38 gradi su Toscana, Lazio e Sicilia e fino a 37 gradi in Valpadana, Puglia e Basilicata.

“Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47-48°C all’ombra in Sardegna e i 45°C in Sicilia; 36-38°C diffusi al Centro-Nord”.

Super Caldo africano e notti tropicali in arrivo: zone più colpite, quanto durerà la nuova ondata di afa

Martedì 11 luglio, il grande caldo con punte di 40 gradi si farà sentire anche sul versante adriatico. Anche le notti risulteranno tropicali, con temperature fino a 26 gradi e afa notturna. Nelle città si prevedono temperature in salita. Dai picchi di 36 gradi a Milano e i 38 di Firenze, fino ai 40 di Napoli e i 35 di Cagliari e Palermo. Addirittura, secondo Antonio Sanò de Il Meteo.it:

Una prima smorzata questa ondata di caldo l’avrà mercoledì 12 luglio, soprattutto al nord e al centro. Al Sud, invece, si manterranno ancora i picchi di 40 gradi. Giovedì arriveranno alcuni temporali sulle regioni centrali e settentrionali, che in parte smorzeranno il grande caldo ma solo in apparenza. In generale l’alta pressione africana dovrebbe rimanere fino al 20 luglio e gli esperti pensano che questa seconda ondata di caldo estivo, potrebbe essere una delle più potenti mai viste.

Riassumendo