Suite d’hotel più costose d’Italia, la classifica delle camere super lussuose

Ecco un’altra classifica che non ti aspetti, quella relativa alle suite d’hotel più costose d’Italia. Quali sono le camere più lussuose e quindi super costose dei nostri alberghi? Se pensate che quella che avete visitato ultimamente sia stata particolarmente costosa, vi sbagliate di grosso, a meno che non siate andati davvero in una della lista che stiamo per mostrarvi.

Un’esperienza da favola

Le suite d’hotel più costose d’Italia offrono qualcosa in più del semplice pernottamento riposante e confortevole. Si tratta di esperienze davvero da sogno, con panorami magnifici e lusso senza eguali. Alcuni hotel a 5 stelle infatti mettono a disposizione dei propri ospiti delle camere davvero incredibili. In queste stanze spesso hanno soggiornato grandi personaggi dello spettacolo, vip che non si fanno certo problemi a sborsare migliaia di euro. Ma non perdiamoci in troppi preamboli e vediamo subito qualche esempio concreto. Ad esempio, la Suite Harrods, situata all’interno dell’Hotel Cala di Volpe, è la quintessenza del lusso.

250 metri quadri di puro lusso con la Costa Smeralda a fare da paesaggio mozzafiato. Il prezzo? circa 46 mila euro a notte.

E che dire invece della meravigliosa Presidential Suite del nuovissimo Hotel Bulgari di Roma? La struttura è ormai pronta all’apertura, prevista per il 9 giugno. Si tratta di un gioielli ispirato all’epoca imperiale. La camera, con i suoi 292 metri quadrati, è interamente arredata con marmi e tessuti preziosi. Gli ospiti potranno rifarsi gli occhi con il Mausoleo di Augusto. Il costo per dormirci una notte è di 35 mila euro all’inaugurazione. Il prezzo scenderà dopo qualche tempo? Lo speriamo vivamente, ma non crediamo che sarà di molto più basso. Al terzo posto di questa classifica delle suite d’hotel più costose d’Italia troviamo invece la Royal Suite del Four Season di Firenze, ospitata all’interno del Palazzo della Gherardesca.

Suite d’hotel più costose, le altre posizioni in classifica

E caratterizzata da uno stile settecentesco che la rende unica. La stanza è di circa 234 metri quadri e il costo è di 30 mila euro.

Se non siete ancora sazi, ma volete rimpinzarvi con qualche altra stanza più economica (si fa per dire) ecco le altre posizioni della classifica. Al quarto posto abbiamo la doppia suite di Palazzo Vilon a Roma. Il prezzo è di 25 mila euro a notte. Rimanendo nel Lazio, ecco una serie di ristoranti economici in cui mangiare pesce. La Presidential Suite di Palazzo Parigi di Milano invece costa soltanto (si fa per dire) 8800 euro a notte. Si tratta di una camera di ben 1000 metri quadri all’interno della quale c’è il rischio di perdersi. La Suite San Giorgio dell’Hotel Cipriani di Venezia a confronto è piccolissima. 70 metri quadri di lusso con un prezzo leggermente più basso, 7500 euro a notte.

Proseguiamo con la nostra carrellata con la suite con terrazzo di 95 metri quadri del Grand Hotel Timeo, situato a Taormina. Il prezzo in questo caso è di 6600 euro. Si risparmiano 600 euro invece nella Honeymoon Suite dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi. L’Hotel Borgo Santo Pietro propone una suite con giardino di 71 metri quadri dal quale si possono ammirare le splendide colline senesi. Il prezzo è di 4700 euro. Siamo giunti come potete vedere a prezzi decisamente più abbordabili, ma comunque riservati a pochi fortunati. Chiudiamo infatti con la Grand Suite del Mandarin Oriental sul Lago di Como. 80 metri quadrati e un affaccio da urlo per 4000 euro a notte.

Riassumendo…