Forse non tutti sanno che nel nostro Paese anche l’utilizzo di impianti termici per riscaldare le nostre abitazioni è regolamentato da un decreto. Lo stop ai riscaldamenti 2024 rientra proprio in tale misura. Stiamo parlando del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2023 il quale definisce i criteri generali per l’utilizzo di tali impianti. Esiste a tal proposito un vero e proprio calendario che ci svela quali sono le date in cui termosifoni e altri sistemi di riscaldamento domestico si spegneranno.

Le date città per città

Sono state istituite delle aree in base all’aspetto climatico delle città.

A dire il vero, lo stop è già partito in alcune zone del nostro Paese, dal 15 marzo infatti sono partite diverse limitazioni. Naturalmente, le aree più calde hanno già ricevuto lo stop dei riscaldamenti, mentre invece le città più fredde potranno ancora usufruirne. Naturalmente, se alcuni lettori si stessero chiedendo per quale motivo il Governo deve decidere quanto tempo devo tenere i riscaldamenti accesi durante il giorno, la risposta è molto semplice: si tratta di impianti inquinanti e quindi è necessario mettere unal fine di limitarne l’inquinamento.

Insomma, anche in questo caso parliamo di una problematica legata alla sostenibilità e rientra tra le tante battaglie che la nuova collettività sta attuando al fine di limitare le emissioni di carbonio. Il nostro Paese è stato quindi diviso in sei aree climatiche tramite il cosiddetto parametro dei gradi-giorno, ossia la media giornaliera della temperatura per città. Neln’area A si sono spenti il 15 marzo, e parliamo di zone come Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa. Il 31 marzo è invece toccato alla Zona B, che comprende Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani. Stessa data anche per la zona C (la differenza sta nelle ore di limitazione, 12 o 14 ore di riscaldamenti consentiti al massimo al giorno) e le città sono Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto.

Stop riscaldamenti, le altre città

Il 15 aprile scatta lo stop per le altre aree. Ecco di quali si tratta con il calendario zona per zona:

15 aprile Zona D:

Genova

La Spezia

Savona

Forlì

Ancona

Ascoli Piceno

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Macerata

Massa Carrara

Pesaro

Pisa

Pistoia

Prato

Roma

Siena

Terni

Viterbo

Avellino

Caltanissetta

Chieti

Foggia

Isernia

Matera

Nuoro

Pescara

Teramo

Vibo Valentia

15 aprile Zona E:

Alessandria

Aosta

Asti

Bergamo

Biella

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Milano

Novara

Padova

Pavia

Sondrio

Torino

Varese

Verbania

Vercelli

Bologna

Bolzano

Ferrara

Gorizia

Modena

Parma

Piacenza

Pordenone

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Rovigo

Treviso

Trieste

Udine

Venezia

Verona

Vicenza

Arezzo

Perugia

Frosinone

Rieti

Campobasso

Enna

L’Aquila

Potenza

Nessuna limitazione Zona F:

Cuneo

Belluno

Trento

Si sta parlando naturalmente di riscaldamenti centralizzati, ossia quelli che partono autonomamente nei condomini. Queste dunque le date e le limitazioni relative allo stop riscaldamenti. Come detto, lo scopo è quello di ridurre o quanto meno tenere a bada il problema dell’inquinamento e lo scorso anno il nostro Paese ha ottenuto la palma di turismo green dimostrando una forte sensibilità sul tema in questione.

