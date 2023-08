Quanto guadagnano gli animatori turistici in Italia e all’estero? Ecco come girare il mondo a costo zero

Che bello sarebbe avere un lavoro che ci piace e al tempo stesso ci fa guadagnare bene? L’animatore turistico può infatti unire l’utile al dilettevole, potente divertirsi e visitare luoghi di villeggiatura, e al tempo stesso avere uno stipendio. Certo, si tratta anche di una professione molto impegnativa. Ma qual è lo stipendio di un animatore turistico? Scopriamolo insieme.

Stipendio animatore turistico, guadagnare viaggiando

I vari siti specializzati ci offrono uno spaccato relativo alle info per conoscere meglio questa professione. In questo modo possiamo quindi capire quali sono i tipi di contratto che solitamente vengono offerti. In generale, possiamo dire che lo stipendio medio di un animatore turistico in Italia è di circa 1.000 euro netti al mese, inferiore del 35% rispetto alla retribuzione media nazionale. Detto ciò, bisogna prendere in considerazione anche altri casi inerenti questa ricerca, come ad esempio quello relativo allo stipendio medio, che si aggira intorno ai 600 euro.

lo stipendio massimo invece può anche superare i 2000 euro.

A questi valori vanno aggiunti bonus, mance e anche altre opzioni che solitamente comprendono vitto e alloggio, oltre a vari benefit compresi nella struttura. Naturalmente, questi dati vanno anche estrapolati e se possibile interpretati. A contare molto, ad esempio, è l’esperienza. Un animatore turistico con 10 anni di esperienza alle spalle riceve di solito un compenso di 1600 euro, mentre uno alla prima esperienza ne guadagna 800., la metà. Inoltre, il compenso varia a seconda della mansione svolta.

Le differenze con l’estero

Chi vuole intraprendere questa professione all’estero, deve sapere che le occasioni non mancano, anche sono ancora maggiori, ma naturalmente la barriera linguistica può dare non pochi problemi. Ad ogni buon conto, un animatore turistico che opera in Italia, deve comunque avere una buona conoscenza dell’inglese, in quanto anche da noi no mancheranno gli stranieri. Comunque, si può dire che lo stipendio di un animatore turistico all’estero è più alto rispetto a quello in Italia, ma anche più variabile. Dalle nostre ricerche sul web si evince che ad esempio in Spagna la paga media è di circa 1500 euro, mentre in Francia si arriva addirittura a 1800 euro.

In Messico e Repubblica Dominicana invece può arrivare addirittura a 3000 euro.

In conclusione, possiamo dire che il lavoro di animatore turistico è una professione stimolante e gratificante, ma anche impegnativa e non sempre ben retribuita. Abbiamo infatti visto che in Italia le cose per questo tipo di attività non sono proprio rose e fiori, soprattutto se paragonate all’estero. Ad ogni bon conto, se avete una buona capacità di relazionarvi con il pubblico e siete persone dinamiche ed intraprendenti, questa potrebbe essere proprio la carriera che fa per voi e, come abbiamo visto, lo stipendio di animatore turistico, anche in Italia, può dare le sue belle soddisfazioni.