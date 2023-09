Steel House, la casa astronave costata 30 anni di lavoro

Iniziata nel 1973 e terminata dopo 30, Steel House è una delle opere più bizzarre e al tempo stesso affascinanti degli ultimi decenni. Si tratta di una vera e propria casa astronave, capace di focalizzare l’attenzione dei media e regalare al suo inventore e costruttore una notorietà che forse nemmeno si aspettava. Robert Bruno, professore e scultore, ci è andato a vivere solo nel 2008, ma se l’è goduta per pochi mesi, visto che è morto proprio in quell’anno.

Un sogno durato una vita

Deve essere stato proprio un sogno che si realizza per Robert Bruno, riuscire a costruire da solo un’intera casa, e completamente a mano, non è affatto cosa facile. E forse, quando ormai la sua opera era completa e la stava vivendo giorno dopo giorno, visto che ci era andato ad abitare, Bruno deve aver pensato che ora non aveva più nulla da dire con la sua arte. L’artista è infatti morto proprio pochi mesi dopo che h preso possesso della sua abitazione-creatura. Ma cos’è precisamente questa Steel House? Si tratta essenzialmente di un’opera d’arte costruita con acciaio Corten. Lo stesso autore anni prima aveva dichiarato che l’obiettivo non era andarci a vivere, visto che poteva farlo ovunque voleva, ma di creare appunto qualcosa e lasciare una traccia nel mondo.

La casa ha tutto l’aspetto di una navicella spaziale piombata sul suolo dal cielo. Ora è un bel po’ arrugginita, cosa che gli conferisce ulteriore fascino. Insomma, sembra un vero e proprio UFO, e sappiamo quanto ultimamente l’argomento sia tornato di moda dopo il rapporto UFO della NASA. A differenza di altri oggetti non identificati, però, nel caso della Steel House sappiamo tutto della sua creazione, quindi; che nessuno si faccia strane idee. La casa-astronave si trova in Texas, e più precisamente a due passi dalla città di Lubbock. Il suo aspetto bizzarro che notiamo dall’esterno, non è da meno neanche quando vi si entra. Rivestita in legno per isolarla dal caldo e dal freddo, è ricca di finestre dalle forme originali, molte delle quali realizzate con vetrate colorate.

Steel House, la casa astronave del Texas

Per Bruno, l’inventore della Steel House, è stata una vera e propria ossessione, visto che per costruirla da solo e interamente a mano ci ha messo 30 anni. Questo perché non era mai soddisfatto del risultato finale e ha finito per smontare la pseudo abitazione più volte durante la sua vita. La sua opra probabilmente durerà per sempre, visto che l’acciaio Corten è praticamente indistruttibile e nemmeno la ruggine può comprometterne il materiale. Dare una metratura precisa della casa è praticamente impossibile, vista la sua forma bizzarra. Secondo gli esperti però dovrebbe essere intorno ai 200 metri quadri. La casa è composta da due salottini, un’ampia cucina, sala da pranzo, tre camere da letto e due bagni.

In realtà, secondo le parole del stesso artista, la Steel House è un’opera incompleta. Le stanze infatti non sono state arredate secondo quelle che erano le sue intenzioni in vita. Anche perché in realtà lui non voleva andarci a vivere, ma poi alla fine lo ha fatto forse proprio per mettere la parola fine alla sua opera e completare anche l’arredamento interno. Alla sua morte, la casa è passata in eredità alla figlia, la quale l’ha poi venduta a un’agenzia immobiliare nel 2020. Con le incertezze del mercato immobiliare è difficile fare calcoli precisi, e in generale consigliamo sempre di affidarsi ad esperi del settore, come i consigli di Immobiliare.it e simili per conoscere quali sono le migliori proposte del settore. Secondo le stime degli esperti, ora la Steel House vale 2 milioni di dollari. Difficile che qualcuno la compri per viverci in pianta stabile, ma forse un domani potrebbe diventare invece una casa vacanze, visto che stiamo parlando anche di una notevole attrazione turistica.

I punti salienti…