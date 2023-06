Stadi più costosi al mondo, la classifica con la top 10

Enormi impianti sportivi che ospitano grandi manifestazioni e tanto pubblico. Sono questi gli stadi più costosi al mondo. Non dobbiamo commettere l’errore, tutto italiano, di pensare a queste costruzioni solo per il calcio. Dalla classifica che stiamo per conoscere, infatti, scopriremo che molti di questi impianti offrono ospitalità a tifosi di altri sport. Scopriamo insieme la top 10.

Quando si spendono tanti soldi per uno stadio, in realtà si sta facendo anche un importante lavoro di urbanistica. Questi grandi impianti sportivi, infatti, oltre ad ospitare tanti eventi (come ad esempio anche concerti musicali), rappresentano anche il top della sicurezza. Parliamo quindi di progetti che hanno certamente nel loro scopo principale quello di fare cassa, ma l’investimento è volto anche ad offrire un servizio all’intera comunità del luogo. Ma quali sono gli stadi più costosi al mondo? Partiamo con l’ultima posizione della top 10:

N ° 10: Rogers Centre (Toronto, Ontario, Canada) $ 930 milioni – È la casa dei Toronto Blue Jays e dei Toronto Argonauts, ma ha ospitato anche le partite dei Buffalo Bills.

Vanta ben 54 mila posti e nella struttura si organizzano spesso anche altri grandi eventi come fiere, convegni e concerti.

No.9: Stade de France (Saint Denis, Francia) $ 974 milioni – Non solo calcio, ma anche rugby. Lo stadio in questione conta ben 80 mila posti ed ha ospitato la finale mondiale di Francia 98.

No° 8: International Stadium Yokohama (Yokohama, Giappone) $ 990 milioni – La squadra di casa è il Yokohama F. Marinos, ma ha ospitato anche i giochi olimpici del 2020, oltre che i mondiali del 2002. Conta 72 mila posti.

N ° 7: Madison Square Garden (New York City, NY) $ 1,1 miliardi – Per la settima posizione si torna in USA. Lo stadio da basket ha visto dal 68 a oggi anche tanti altri eventi importanti, come ad esempio la prima storica Wrestlemania.

La squadra di casa è il New York Knicks.

N° 6: Levi’s Stadium (Santa Clara, CA) $ 1,3 miliardi – Ci giocano i San Francisco 49ers, squadra di NFL, e ospita 68500 persone.

Stadi più costosi al mondo, le zone calde

Entriamo nella top five di questa speciale classifica con la quinta posizione, un’altra grande struttura capace di ospitare tantissimi eventi e un pubblico numerosissimo:

N ° 5: Wembley Stadium (Londra, Inghilterra) $ 1,35 miliardi – Siamo nel tempio del calcio. Sono ben 90 mila i posti disponibili e ci giocano il Tottenham e la nazionale inglese. Ospita inoltre partite di rugby e importanti sfide di pugilato.

N ° 4: AT & T Stadium (Arlington, TX) $ 1,4 miliardi – I padroni di casa sono i Dallas Cowboys, ma grazie ai suoi 85 mila posti è in grado di ospitare il superbowl e altri grandi importanti eventi sportivi, come il basket e la boxe.

N° 3: Stadio Olimpico (Montreal, Quebec) $ 1,47 miliardi – No, non è quello di Roma, ma quello che si trova in Canada. 66 mila posti a sedere per un impianto che oltre al calcio organizza anche altri eventi, come importanti live musicali.

N° 2: Yankees Stadium (Bronx, NY) $ 1,5 miliardi – Ci giocano i New York Yankees e ospita circa 49 mila tifosi.

N ° 1: MetLife Stadium (Rutherford, NJ) $ 1,6 miliardi – Al primo posto c’è la casa dei New York Giants e dei New York Jets. L’impianto conta ben 82 mila posti, cosa che ne fa il perfetto scenario per ospitare anche altri grandi eventi, oltre alle partite di calcio. Ad esempio, spesso viene utilizzato per Wrestlemania.

