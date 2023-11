Il successo della serie coreana ha dato vita a un fenomeno che si è tramutato addirittura in un vero e proprio reality show in stile survival. Stiamo parlando di Squid Game La Sfida. Ovviamente, è stata la stessa Netflix a portare sul proprio catalogo tale programma. Ma com’è andato lo show? Benché manchi ancora una puntata, quella conclusiva, possiamo già dare uno sguardo ai numeri per capire se si è trattato di un flop o di un grande successo commerciale.

I numeri del successo

Ebbene sì, inutile fare toppo i misteriosi.

Squid Game La Sfida si è rivelato essere un vero e proprio successo per. C’è chi lo ha addirittura paragonato alla serie per la visione artistica e la creatività della messa in scena. Chi invece ha storto pesantemente il naso, affermando che ha fatto un prodotto decisamente originale, un semplice strumento per far soldi. Quel che conta per il colosso dello streaming, però, è che il gradimento del pubblico sia stato alto, al di là del parere della critica. E i numeri ci dicono che con questa serie Netflix si è accaparrata tanti altri abbonati in giro per il mondo. Secondo i dati riportati dae Deadline, la serie è stata vista da circa 1,1 milioni di famiglie statunitensi nei primi cinque giorni in cui era disponibile in catalogo.

Tali numeri si riferiscono in pratica ai primi 5 episodi. Il 29 novembre invece sono stati aggiunti altri 4 episodi, mentre l’ultimo arriverà a distanza di una settimana. Se si parla di reality, si tratta del più grande successo da parte di Netflix. The Circle aveva ottenuto 264.000 spettatori nello stesso periodo, mentre Physical 100 ne aveva fatti 396.000. Parliamo quindi di un successo senza precedenti, che va oltre il triplo di quanto fatto dal miglior reality della piattaforma. E non è nemmeno un dato ufficiale, visto che Samba Tv non tiene ancora conto delle visualizzazioni da mobile.

Squid Game La Sfida, un successo senza precedenti

Così come la serie tv originale, anche questa produzione in stile reality ha fatto il botto. Lo show naturalmente attinge a piene mani da quell’immaginario, con tanto di scenografie e personaggi vestiti allo stesso modo. Naturalmente, non ci sono gli omicidi come nella serie, mentre invece ciò che è reale sono i soldi in palio. Si vince oltre 4 milioni di dollari, il che rende la sfida davvero interessante per chi vi partecipa. Lo stesso Samba Tv è consapevole del fatto che questo reality sta avendo un successo che va oltre le aspettative più rosee. A tal proposito, Cole Strain, vicepresidente e responsabile della ricerca e dello sviluppo di Samba TV, ha dichiarato:

“Modellata sulla base del popolarissimo successo sudcoreano Squid Game, la nuova serie reality spinoff Squid Game: La Sfida ha registrato un’audience incredibile nei primi giorni di pubblicazione su Netflix. L’enorme popolarità della serie originale ha probabilmente contribuito al suo successo. L’eterogeneità degli spettatori ha inoltre contribuito a far sì che la serie raggiungesse 1,1 milioni di famiglie nei primi cinque giorni, con le famiglie di colore e ispaniche che hanno registrato un’indicizzazione a due cifre rispetto alla media delle famiglie statunitensi”.

Diamo per scontato che avremo anche un seguito di questo format e scommettiamo che ora anche tanti italiani vorranno partecipare al programma per poter vincere tutti quei soldi. Intanto, le strategie di Netflix proseguono anche sugli spot, ma è senza dubbio da questi format indovinati che passa il grande successo per i nuovi abbonamenti.

