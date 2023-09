Sport più ricchi al mondo, ecco quanto fatturano i big dell’intrattenimento sportivo

Il mondo dell’intrattenimento sportivo offre una variegata soluzione di introiti al proprio portafogli. Ma quali sono gli sport più ricchi del mondo? Spesso, a dettare legge sono direttamente le federazioni che stanno dietro a tali iniziative, che in molti casi diventano delle vere e proprie aziende, come ad esempio Liberty Media per la Formula 1. Vediamo quanto riescono a guadagnare questi big con le loro proprietà sportive.

Un’industria multimiliardaria

Sono numeri da capogiro quelli che girano intorno all’industria dell’intrattenimento sportivo. Tra questi vanno annoverati sicuramente anche i grandi proprietari di calcio, i quali con le loro squadre riescono a fatturare tantissimi soldi ogni anno. C’è poi chi riesce ad acquistare anche più di una squadra, come ad esempio Khaldūn Khalīfa Aḥmad al-Mubārak che, oltre ad essere presidente del Manchester City, ha creato una vera e propria rete di squadre che orbitano intorno al suo club principale. Ad esempio, è anche proprietario del Palermo, giusto per citarne una. Ma quali sono gli sport più ricchi al mondo? Ossia, quali sono quelle discipline sportive che riescono ad accaparrarsi il maggior numeri di introiti ogni anno.

Come dicevamo, questi big del settore applicano strategie diversificate per aumentare i propri guadagni.

Oltre ai biglietti per assistere dal vivo all’evento sportivo, ci sono poi il merchandising, ossia una serie di prodotti dedicati al club. Per non parlare poi dei diritti tv, i quali ormai nell’era dello streaming rappresentano il vertice di questi guadagni. Secondo le statistiche, i 25 imperi sportivi di maggior valore al mondo valgono complessivamente 173 miliardi di dollari. Una cifra davvero enorme. Come sempre le classifiche di Forbes la fanno da padrone quando si tratta di stilare liste economiche. Anche in questo caso gli esperti hanno offerto un’analisi dettagliata arrivando poi a scoprire quali sono gli imperi sportivi più ricchi.

Sport più ricchi al mondo, ecco la top five

È ancora il calcio ad essere lo sport più ricco al mondo. Secondo le analisi infatti questa disciplina sportiva riesce a generare ogni anno circa 30 miliardi di dollari. Del resto, stiamo parlando di quello che è ancora oggi lo sport più popolare del pianeta, con miliardi di appassionati sparsi in ogni angolo della terra. A generare maggior profitto peri club sono naturalmente i diritti di trasmissione, dalle vendite di merchandising e dagli accordi di sponsorizzazione. Se per il primo posto la posizione sembrava abbastanza scontata, per le altre posizioni della classifica c’è invece maggior interesse, proprio perché molti magari non sanno di quali sport si tratta. Al secondo posto infatti troviamo il basket. La National Basketball Association (NBA) è il principale campionato professionistico di pallacanestro negli Stati Uniti e in Canada. Da sola genera circa 8 miliardi di dollari di entrate all’anno. Questo perché è particolarmente seguita anche negli altri paesi attraverso le piattaforme di pay tv.

A questi vanno poi aggiunti gli altri miliardi incassati dagli altri campionati del mondo, cifra che si avvicina ai 18 milioni complessivi. Al terzo posto abbiamo invece il football americano, ossia la NFL. In questo caso parliamo di una disciplina sportiva tutta statunitense, ma anche qui i diritti tv nel resto del mondo hanno la loro importanza. Il totale annuale di incassi è di circa 15 miliardi di dollari. Al quarto posto abbiamo invece il baseball. Anche in questo caso parliamo di uno sport prevalentemente a stelle e strisce. Gli incassi annuali sono di 10 miliardi di dollari. Chiude questa speciale classifica dedicata agli sport più ricchi del mondo il golf che, con la Professional Golfers’ Association (PGA), riesce a incassare ogni anno 2 miliardi di dollari. A tal proposito, sarebbe interessante scoprire anche chi sono i golfisti più pagati al mondo, visto che l’arrivo della nuova proprietà degli sceicchi ha generato introiti importanti anche per loro.

I punti salienti…

Ecco i cinque sport più ricchi del mondo: