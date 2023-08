Sono arrivati i riconoscimenti 2023 delle spiagge più belle, sostenibili e pulite secondo Legambiente e il Touring Club. In tutto sono 21 le località di mare che sono riuscite a ottenere le 5 vele 2023 e la lista di esse può aiutare nella scelta coloro che cercano spiagge sostenibili per la loro vacanza.

Di anno in anno, infatti, cresce la consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale del turismo costiero. Si cerca questa tipologia di luoghi perché essi mettono in atto misure per preservare l’ambiente marino e le risorse costiere. Inoltre perché riducono l’impatto del turismo mediante pratiche sostenibili come l’efficienza energetica negli hotel. E ancora perché usano energie rinnovabili, effettuano una gestione sostenibile dell’acqua e promuovono attività turistiche rispettose dell’ambiente.

Detto ciò, ecco quali sono le spiagge e i laghi che hanno ottenuto l’ambito premio 2023.

Che sono le 5 vele

Le “5 vele” sono un sistema di classificazione sviluppato da Legambiente e Touring Club per valutare le spiagge più belle e sostenibili d’Italia.

I premi sono assegnati ogni anno alle località costiere in base al loro impegno per la tutela ambientale e la gestione sostenibile. Ottenere le cinque stelle, quindi, significa avere il massimo riconoscimento in termini di sostenibilità e tali informazioni sono utili per tutti i turisti che desiderano destinazioni costiere responsabili e sostenibili.

Le località con un alto numero di vele forniscono un’esperienza turistica che fonde la conservazione dell’ambiente con la comunità locale e la valorizzazione culturale.

Spiagge più belle, sostenibili e pulite d’Italia 2023 secondo Legambiente e Touring Club

Come spiegato, ottenere le 5 Vele è il massimo riconoscimento che una località balneare può ottenere. Per quanto riguarda le regioni, è la Sardegna quella che possiede più spiagge belle e sostenibili con 7 località.

In seconda posizione c’è la Toscana che ottiene 4 vessilli seguita dalla Campania e Puglia con 3 località. Al quarto posto c’è la Sicilia con 2 località e al quinto posto la Basilicata e la Calabria.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono tutte e 21 le località regione per regione. Per la Sardegna ci sono Baunei (Nuoro), Domus de Maria (Sud Sardegna), Bosa (Oristano), Cabras (Oristano), Posada (Nuoro), Budoni (Sassari) e Santa Teresa di Gallura (Sassari).

La regione Toscana ha come località l’Isola di Capraia (Livorno), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Isola del Giglio (Grosseto) e Capalbio (Grosseto). Inoltre per la Puglia ci sono Nardò (Lecce) che è anche seconda in classifica generale, Porto Cesareo (Lecce) e Vieste (Foggia) che è stata premiata per la prima volta.

Come detto la Campania ha tre località che sono Pollica-Acciaroli-Pioppi (Salerno) che è anche terza in classifica generale, San Giovanni a Piro (Salerno) e San Mauro Cilento (Salerno). La Sicilia ne ha due che sono Pantelleria (Trapani) e Santa Marina Salina (Messina) mentre la Basilicata ha Maratea (Potenza) e la Calabria ha Tropea (Vibo Valentia). Quest’ultima è prima in classifica generale.

Per i laghi, invece, ottengono i premi: Scanno (Aquila) e Molveno in Trentino Alto Adige che arriva anche al vertice della classifica. Tale importante riconoscimento è arrivato per le strategie turistiche messe in atto e per essersi orientato al numero chiuso. Sempre in Trentino è stato premiato Ledro, Fié allo Sciliar sul lago Fiè e Appiano sulla strada del vino sul lago Monticolo. In Veneto, invece, Alpago sul lago di Santa Croce e Sospsirolo sul lago del Mis mentre in Piemonte Avigliana e Cannero Riviera sul lago Maggiore. Infine Toscolano Maderno e Gardone Riviera in Lombardia e Massa Marittima in Toscana.

